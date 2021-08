Spencer Elden saksøker Nirvana for «Nevermind»-cover

Spencer Eldens advokat, Robert Y. Lewis, mener man kan argumentere for at bilde kan bli ansett som overgrepsmateriale fordi dollarseddelen kan få babyen til å se ut som en sexarbeider.

Elden krever 150.000 dollar, tilsvarende rundt 1,3 millioner norske kroner, fra samtlige personer som var involvert i fotograferingen.

«Nevermind» kom ut i 1991, og var gruppens store gjennombrudd. Det solgte i over ti millioner kopier, og coveret, med bilde av en baby, regnes som et av de mest ikoniske i rockehistorien.

I dag er babyen 30 år. Spencer Elden ble fotografert naken under vann, med en fiskekrok med en dollarseddel hengende foran seg.

Nå saksøker Elden Nirvana for overgrepsmateriale av barn, skriver amerikanske Variety.

Ifølge publikasjonen har bildet blitt tolket som et symbol på kapitalismen, da det ser ut som at babyen entusiastisk svømmer mot dollarseddelen.

Nirvanas ikoniske Nevermind-cover fra 1991.

Bilder av babyer som ikke fremstår som seksualiserte er generelt ikke ansett som barnepornografi.

Likevel mener Eldens advokat, Robert Y. Lewis, at man kan argumentere for at bildet kan bli ansett som overgrepsmateriale fordi dollarseddelen kan få babyen til å se ut som en sexarbeider.

I søksmålet krever Elden minst 150.000 dollar fra de gjenlevende Nirvana-medlemmene Dave Grohl og Kirst Weddle. Kurt Cobain, som gikk bort i 1994, slipper unna, men det gjør ikke konen hans Courtney Love. Elden krever nemlig erstatning fra henne også.

Guy Oseary og Heather Parry, som forvalter Cobains formue og eiendommer, fotograf Kirk Widdel, idé og konseptutvikler Robert Fisher og en rekke nedlagte plateselskaper som distribuerte albumet står også på Eldens liste.

I 2016, da albumet hadde tiårsjubileum, fortalte Elden New York Post at jubileet hadde betydning for ham.

– Det er rart at noe jeg gjorde i fem minutter da jeg var fire måneder gammel ble et så ikonisk bilde. Det er kult, men rart å være del av noe så viktig uten at jeg engang husker det, sa Elden den gangen.