«Generasjon Utøya» fikk Folkets Amanda

NTB

Aslaug Holm og Sigve Endresens film «Generasjon Utøya», som handler om fire Utøya-overlevende, ble hedret med Folkets Amanda under prisutdelingen i Haugesund.

Kvinnene som følges i filmen, er tidligere AUF-leder Ina Libak, varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam, Line Hoem og Renate Tårnes.

Dokumentaren viser at de fire i de ti årene etter terrorangrepet har blitt tvunget til å bearbeide det som skjedde, og at de har valgt å jobbe aktivt videre for det de tror på.

I mars vant filmen Human-prisen.

Folkets Amanda er stemt fram av publikum på NRK sine nettsider.