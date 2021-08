Komiker Sean Lock (58) er død

Storbritannia er i sorg etter at den britiske komikeren døde av kreft.

Sean Locks agent, Off The Kerb Productions, meddelte den triste nyheten i en pressemelding.

– Det er med stor sorg vi må meddele nyheten om at Sean Lock har gått bort. Han døde av kreft hjemme, omringet av familie, skriver agenten.

Sean Lock var fast deltaker i panelet til Jimmy Carr på «8 Out of 10 Cats». Han er også kjent fra «QI», «The Last Leg», «Have I Got News for You» og «The Big Fat Quiz of the Year».

– Brutale nyheter. Jeg elsket ham. Jeg ser på klipp av ham akkurat nå – ler og gråter. Jeg kommer til å savne ham så mye, skriver Carr på Twitter.

Storbritannias humorkonge, Ricky Gervais, har også kommentert Locks bortgang ifølge BBC.

– Virkelig triste nyheter. Hvil i fred, flotte Sean Lock. En av de morsomste, mest innflytelsesrike komikerne av en generasjon. En fantastisk mann, sier Gervais.

Lock er født i Woking, Surrey. Etter at han gikk ut av videregående på tidlig 80-tallet begynte han å jobbe på byggeplasser. Etter dette pådro han seg hudkreft, som han mener kom av overeksponering til solen. Lock overvant hudkreften, og bestemte seg for å fokusere på en karriere enn komedie.

I 2000 ble Lock kåret til beste live komiker av British Comedy Award, og han har også vært nominert til Perrier Comedy Award, nå Edinburgh Comedy Awards. Dette anses å være den mest prestisjefylte komedieprisen i Storbritannia.

Sean Lock var gift og far til tre barn.