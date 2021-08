Stjerneskuespiller Una Stubbs er død

Den britiske veteran-skuespilleren Una Stubbs døde 12. august. Hun debuterte på TV i 1960 i serien «The Strange World of Gurney Slade» og hadde sin siste rolle i TV-filmen «Murder on the Blackpool Express» i 2017. Les mer Lukk

– For en kvinne, for et talent, for en stjerne. Jeg skjønner ikke engang hvordan noen kan begynne å oppsummere den karrieren.