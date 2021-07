ZZ Top-bassist Dusty Hill er død

ZZ Tops Dusty Hill (til venstre) og Billy Gibbons under en tidligere konsert i Baltimore. (AP Photo / Matt Rourke)

Bassist i det legendariske bluesrockbandet ZZ Top, Dusty Hill (72), er død.

Den profilerte rockemusikeren døde da han sov i sitt hjem i Houston i Texas, melder bandet på Facebook onsdag kveld.

«Du vil bli sterkt savnet, amigo»

– Vi er lei oss over nyheten i dag om at vår Compadre, Dusty Hill, har gått bort mens han sov hjemme i Houston, Texas. Vi, sammen med legioner av ZZ Top-fans over hele verden, vil savne din standhaftige tilstedeværelse, din gode natur og varige forpliktelse til å gi de monumentale dype tonene i «Top». Du vil bli sterkt savnet, amigo, skriver bandkameratene Billy Gibbons og Frank Beard, ifølge TMZ.

For få dager siden måtte Dusty Hill stå over en konsertopptreden på grunn av en leggskade. Det er uvisst om det var komplikasjoner i forbindelse med denne skaden som var en medvirkende årsak til det plutselige dødsfallet.

«Det antas å være første gang bandet noensinne har spilt uten Hill siden 1969», skriver ultimateclassicrock.com.

Grunnla ZZ Top



Dusty var en av de opprinnelige grunnleggerne av ZZ Top. Han trakterte bassgitaren med stødig hånd og var bandets sekundære hovedvokalist.

Bandet ble stiftet i Houston i 1969, og Joseph Michael «Dusty» Hill kom med i bandet da Billy Ethridge sluttet. Debutalbumet «ZZ Top's First Album» kom i 1971.

72-åringen utgjorde halvparten av de to berømte skjeggkledde mennene som alltid brukte solbriller på scenen.

– Vi kommer for alltid til å være koblet sammen med «Blues Shuffle in C», skriver Billy Gibbons og Frank Beard sin siste hilsen.