Komikeren Jackie Mason er død

Den kontroversielle skuespilleren døde etter kort tids sykeleie, 93 år gammel.

Jackie Mason var odinert rabbiner da han gikk til underholdningsbransjen på 50-tallet. Han slo seg opp som stand-up-komiker og senere film- og tv-stjerne.

Mason ble lagt inn på sykehus for to uker siden. Lørdag døde han på Mount Sinai-sykehuset i New York, melder en rekke internasjonale medier.

Rasistiske kommentarer



Komikernen hadde rollen som rabbineren Hyman Krustofski i ti episoder av The Simpsons.

Han spilte også i flere filmer, og hadde blant annet en hovedrolle i komedien Caddyshack II fra 1988, mot blant andre Randy Quaid, Chevy Chase og Dan Aykroyd.

Mason var kontroversiell for sine uttalelser, blant annet etter flere rasistiske kommentarer. I 1991 kalte han borgermester i New York, David Dinkins, for «en fancy schvartze med bart». Schvartze er nedsettende for svart person på jiddish.

Trump-tilhenger



Han kalte senere Barack Obama for det samme. Mason ba også israelske ledere om å vurdere utvisning av alle palestinere fra Gazastripen og Vestbredden.

Komikeren var uttalt republikaner , og en forsvarer av president Donald Trump, skriver BBC.