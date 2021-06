«Kong Carl Gustafs elskerinne» sliter økonomisk – panter tomflasker for å overleve

Camilla Henemark hadde en glamorøs livsstil som endret seg brått. Nå snakker hun ut om de økonomiske utfordringene.

– Jeg har aldri hatt en så dårlig økonomi som jeg har akkurat nå, forteller Camilla Henemark (56) i podcasten «Radio Redgert».

Det skriver Aftonbladet.

Det vakte oppsikt verde over da det i 2010 ble hevdet at den tidigere popstjernen skal ha hatt et mer enn vennskapelig forhold til svenskekongen Carl Gustaf (75). Henemark har siden flere ganger kommentert forholdet, og blant annet beskrevet de to som «lekekamerater».

– Mulig å plukke tomflasker

Camilla Henemark, her fortografert i 2013, var stjerne i hele Europpa. Nå spiser hun nudler for å spare penger. Les mer Lukk

Nå forteller Henemark. i Aftonbladets Nöjesbladet, om men fortvilet økonomisk situasjon.

Den tidligere stjernen lever på oppsparte midler fra blant annet tv-programmene «Biggest loser VIP» og «Farmen VIP». Hun hevder det er veldig lite penger, men at hun overlever.

– Det er mulig å plukke tomflasker. Det er mange mennesker som lever av null kroner. Er det så ille at du må plukke flasker for å overleve? Det er kanskje ikke så ille, men ja, jeg gjør det, sier hun.

Utfordrende situasjon

Etter at Henemark har betalt alle regningene lever hun på 3000 kroner i måneden, forteller hun.

Selv om hun befinner seg i en utfordrende økonomisk situasjon, har hun funnet løsninger. Hun lever veldig sparsommelig, og spiser for eksempel løk og nudler, siden det er billig.

Hun vil til og med anbefale den nye livsstilen til andre, og mener man blir mer takknemlig for de små tingene.

Stor suksess

Tidlig på 1990-tallet, før skandalen om kong Carl Gustafs «lekekamerat» eksploderte, var Henemark en svært populær artist . Hun ble en del av musikkgruppen Army of Lovers, som hadde stor suksess, spesielt i Europa, men også resten av verden. Spesielt huskes bandet for «Crucified». I videoen til låten går Henemark forbi et bilde av kong Carl Gustaf, noe som har blitt sett på som et hint og et frampek til et utenomektespalige forholdet de to angivelig hadde på den tiden.

Hun ga også ut singelen «Everytime you lie to me», som ble så populær at den holdt tetplasseringen i seks uker på den svenske topplisten.

Forfatterne av boka «Den motvillige monark - Carl XVI Gustaf» fra 2010 hevdet Henemark kom på jevnlige besøk hos Carl Gustaf på det svenske slottet i Stockholm i en periode på rundt ett år.

Alle påstander i boken ble på det sterkeste avvist av kongens venner.