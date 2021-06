Eric Clapton: – Jeg ble utstøtt

76-åringen har millioner av tilhengere verden over, men nå har han kommet på kant med sin egen familie, venner og kolleger.

– Jeg ble utstøtt. Jeg kunne merke det overalt. Jeg ble fremmedgjort fordi jeg hadde et annerledes synspunkt, forklarer veteranen i et intervju med Oracle Films.

Årsaken til at den legendariske musikeren opplever motvind, er flere uttalelser under pandemien. Clapton tilhører den delen av den britiske befolkningen som er kritisk til hvordan myndighetene har håndtert krisen.

Clapton er motstander av at store deler av samfunnet har vært stengt ned, og mener bruken av restriksjoner har gått for langt og rammet den private friheten for hardt.

– Fryktet at jeg aldri kom til å spille igjen

Etter å ha blitt vaksinert av den omstridte AstraZeneca-vaksinen fikk han en kraftig allergisk reaksjon. Etter dette har han tatt et oppgjør med det han opplever som et farlig eksperiment.

– Da jeg tok det første stikket med AstraZeneca fikk jeg reaksjoner som varte i ti dager. Seks uker senere ble jeg tilbudt stikk nummer to. Reaksjonene var katastrofale. Mine hender og føtter enten frøs, var følelsesløse eller brente, og var praktisk talt ubrukelige i to uker. Jeg fryktet at jeg aldri kom til å spille igjen, fortalte han til magasinet Rolling Stone i mai.

– Min telefon ringer ikke så ofte



Etter at han offentlig har kritisert bruken av vaksine, og kalte massevaksineringen for «propaganda om at vaksinen var trygg for alle», har flere av hans nærmeste støttespillere vendt ham ryggen.

– Min telefon ringer ikke så ofte. Jeg får ikke så mange beskjeder og mails lenger. Det er bemerkelsesverdig, konstaterer Eric Clapton.

Vurderte å flytte



Da det var på det verste vurdert 76-åringen å ta med seg familien og flytte fra England, men nå har han bestemt seg for å bli i hjemlandet.

Eric Clapton regnes som en av de største nålevende rockestjerner. Tidlig i karrieren slet han med rusproblemer, men kom seg på rett kjøl igjen.

Den britiske gitaristen, låtskriveren og sangeren startet sin karriere i The Yardbirds i 1963, og spilte senere i John Mayall's Bluesbreakers, Cream og Blind Faith, før han satset på en solokarriere.



