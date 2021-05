«School of Rock»-stjernen Kevin Clark er død

Kevin Clark (til venstre) var tolv år gammel da han spilte Freddy Jones i «School of Rock» , en liten rakker som spilte trommer. Her sammen med Jack Black.

Kevin Clark (32), som spilte Freddy i storfilmen «School of Rock», mistet livet i en trafikkulykke.

Ifølge BBC skal Clark ha vært ute og syklet i Chicago onsdag, da han ble påkjørt av en bil.

I en uttalelse forteller politiet i Chicago at skyldspørsmålet enda ikke er oppklart, men at ulykken er under etterforskning.

Filmklassikeren «School of Rock» ble en stor hit da den kom i 2003. Filmen handler om en gitarist som sliter med å få sitt gjennombrudd. Han ender opp med å bli musikklærer, og starter til slutt et band med elevene sine.

Kevin Clark var tolv år gammel da han spilte Freddy Jones i «School of Rock», en liten rakker som spilte trommer.

Skuespillerkollega Jack Black, som spilte hovedrollen i «School of Rock», er blant dem som har uttrykt sorg over dødsfallet.

– Hjerteskjærende nyheter. Kevin har gått bort. Alt for tidlig. Vakre sjel, skriver Black i et Instagram innlegg.

– Jeg vil aldri glemme klemmene og latteren din, og den energien du strålte hver gang vi møttes i Chicago, skriver Rivkah Reyes, som spilte bassisten Katie i «School of Rock».