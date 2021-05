Italiensk Eurovision-vinner skal testes for narkobruk

Den italienske vokalisten Damiano David i Måneskin avviser at han brukte narkotika under opptellingen etter finalen i Eurovision. Foto: Heiko Junge / NTB (AP Photo/Peter Dejong)

I en rekke videoer hevdes det at vokalisten Damiano David i Eurovision-vinneren Måneskin brukte narkotika på direktesendt TV. Nå skal han narkotestes.

Søndag formiddag varsler arrangøren av Eurovision at sangeren skal ta en frivillig narkotest for å bedyre sin uskyld.

– Bandet nekter for å ha brukt narkotika og kommer til å ta en frivillig narkotest etter å ha kommet hjem til Italia, skriver den europeiske kringkastingsunion (EBU) i en uttalelse.

Eurovision-vinneren hevder han i det omstridte videoklippet bøyde hodet ned for å plukke opp knust glass. EBU sier de har sjekket området han satt i, og funnet nettopp knust glass på gulvet.

– EBU kan bekrefte at det ble funnet knust glass. Vi ser fortsatt nøye gjennom bildene, og vil komme med en oppdatering når vi kan, skriver kringkastingsunionen.

Skapte spekulasjoner

Måneskin stakk av med seieren i årets Eurovision-finale, men under opptellingen etter finalen skapte en hendelse debatt på nettet.

I flere videoklipp, som er hentet fra den direktesendte opptellingen etter finalen, filmer produsenten de ulike deltakerne fra Eurovisions green room.

Når kameraet flytter seg til Måneskin bøyer vokalisten seg ned mot bordet og gjør en rask bevegelse med hodet. Flere spekulerte i at David tok kokain eller et annet narkotisk stoff på direkten.

Slo tilbake: Bruker ikke narkotika

Vokalisten fikk spørsmål om saken på pressekonferansen etter finalen.

– Jeg bruker ikke kokain, nei. Jeg bruker ikke narkotika, bedyret David.

Senere natt til søndag publiserte Måneskin en uttalelse om saken på Instagram:

– Vi er mot narkotika og har aldri brukt kokain. Vi er klare til å teste oss og vi har ingenting å skjule. Vi er her for å spille musikken vår, og vi er så glade for seieren i Eurovision.