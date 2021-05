Italiensk Eurovision-vinner avviser narkobruk

Den italienske vokalisten Damiano David i Måneskin avviser at han brukte narkotika under opptellingen etter finalen i Eurovision. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

I en rekke videoer publisert på Twitter hevdes det at vokalisten Damiano David i Eurovision-vinneren Måneskin bruker narkotika på direktesendt TV.

Måneskin stakk av med seieren i årets Eurovision-finale, men under opptellingen etter finalen skapte en hendelse debatt på nettet. I flere videoklipp, som er hentet fra den direktesendte opptellingen etter finalen, filmer produsenten de ulike deltakerne fra Eurovisions green room.

Når kameraet flytter seg til Måneskin bøyer vokalisten seg ned mot bordet og gjør en rask bevegelse med hodet. Flere spekulerte i at David tok kokain eller et annet narkotisk stoff på direkten.

Vokalisten fikk spørsmål om saken på pressekonferansen etter finalen.

– Jeg bruker ikke kokain, nei. Jeg bruker ikke narkotika, bedyret David.

Senere natt til søndag publiserte Måneskin en uttalelse om saken på Instagram:

– Vi er mot narkotika og har aldri brukt kokain. Vi er klare til å teste oss og vi har ingenting å skjule. Vi er her for å spille musikken vår, og vi er så glade for seieren i Eurovision.

Sveits ledet

Den italienske vinnerlåten heter Zitti e buoni», eller «Hold kjeft og oppfør deg». Italia har to Eurovision-seire fra før, sist i 1990.

Måneskin fikk til sammen 524 poeng, noe som plasserte dem 25 poeng for Frankrike, som var representert ved Barbara Pravi og låten «Voilà». De to landene var der klare favorittene på forhånd.

Sveits ledet ganske klart etter at jurystemmene var fordelt, men falt til tredjeplass totalt etter at folkestemmene var fordelt.

Storbritannia endte med 0 poeng i år, etter at verken fagjuryene eller folkestemmene ga dem uttelling.

Norge på 18. plass

Tix i aksjon under lørdagens Eurovision-finale. Les mer Lukk

Norge og Tix endte på 18. plass i årets Eurovision. På spørsmål fra NRK på direkte om han er skuffet, svarte Tix følgende:

– Skuffet? Nei, nei. nei.

Senere på natten opplyste NRKs pressekontakter at Tix ikke kunne møte pressen. Tix er «fornøyd, men også veldig sliten», heter det.

– Vi er så stolte av Tix og den fantastiske jobben han og teamet har gjort her i Nederland, sier NRKs delegasjonsleder Stig Karlsen i en skriftlig kommentar.