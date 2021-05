Björn Ulvaeus lover ny ABBA-musikk i 2021

Når kommer det ny musikk fra ABBA? – Jo, det kan jeg svare på. Det kommer i år!

Slik svarer ABBA-legenden og låtskriveren Björn Ulvaeus i et lengre TV-intervju i Nyhetsmorgon på svenske TV4.

– Hvor mange låter handler det om, vil reporteren vite?

– Nei, jeg har ingenting mer å si.

– Britisk presse sier det er snakk om fem låter?

– Hvor de har fått det i fra, det vet ikke jeg, ler Ulvaeus.

– Det er veldig sterke bånd mellom oss

Ifølge The Herald Sun har Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Benny Andersson og Anni-Frid Lyngstad møttes flere ganger i Stockholm for å diskutere comeback-planene.

Det er ingen som kan bekrefte at firkløveret vil stille på en konsertscene igjen, men at det jobbes med nye låter, er på det rene.

– Vi er virkelig veldig, veldig gode venner. Det er veldig sterke bånd mellom oss. Det blir ny musikk i år, det er sikkert, bekreftet Björn Ulvaeus til australske News Corp for knappe to uker siden.

Nytt show – ny ABBA-musikk



Det jobbes både med et TV-program samt det som omtales som et hologrambasert show ved navn «Abbatar», som skal ha premiere i London. Da er det varslet ny ABBA-musikk for første gang siden 1981.

– Vi starter i London, så får vi se. Vi vet ikke mer, sier Ulvaeus om den forestående begivenheten.

ABBA fikk sitt internasjonale gjennombrudd da de vant Eurovision Song Contest 1974 med sangen «Waterloo». Den populære popgruppa hadde sin storhetstid mellom 1972 og 1982.



Musikken har fortsatt sin enorme popularitet i flere tiår etter at medlemmene gikk hvert til sitt.



Takket nei til én milliard dollar



I april 2018 kunngjorde bandet at de hadde spilt inn to nye sanger, «I Still Have Faith in You» og «Don’t Shut Me Down».

Da reporteren i TV4 spør om det er et helt nytt ABBA-album på trappene, svarer han lattermildt: «Ingen kommentar».

ABBA-medlemmene har i årevis blitt spurt om de skal gjenforenes, men dette har blitt avvist gang etter gang. I år 2000 takket de nei til et tilbud om én milliard dollar for en ny turné.

