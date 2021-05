Mona Grudt har giftet seg

Mona Grudt (50) giftet seg i januar i all hemmelighet.

Modell og tidligere «Miss Universe»-vinner Mona Grudt avslører i et intervju med Se og Hør at hun har giftet seg med islandske Bjørgvin Thorsteinsson.

De to giftet seg i all hemmelighet i januar.

– Alt er så usikkert på grunn av de utallige restriksjonene. Det kan jo ta år og dag før det blir mulig å holde en stor bryllupsfest igjen, sier Grudt til Se og Hør.

Grudt og Thorsteinsson ble et par tilbake i 2015. De forlovet seg for to år siden.

Grudt har vært gift to ganger tidligere.