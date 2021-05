Skuespiller Norman Lloyd død, 106 år gammel

Skuespiller Norman Lloyd, her fotografert i 1974, døde tirsdag i Los Angeles, 106 år gammel.

Norman Lloyd, kjent fra filmer av Alfred Hitchcock og mange TV-serier, døde tirsdag i Los Angeles, 106 år gammel.

Lloyd, født 8. november i 1914 i New Jersey, debuterte på filmlerretet allerede i 1939 og er kanskje best kjent fra rollen som Frank Fry i Hitchcock-filmen «Saboteur» fra 1942.

Kjent var han også for rollen som Dr. Daniel Auschlander i 137 episoder av TV-serien «St. Elsewhere» på 1980-tallet, hvor han blant spilte sammen med Oscar-vinner Denzel Washington.

Han spilte også i Charlie Chaplins «Limelight» (1952), Jean Renoirs «The Southerner» (1945) og «Dead Poets Society» (1989) hvor han spilte rektoren, med Robin Williams, blant mange andre. Lloyd spilte også i flere oppsetninger på Broadway.

Aktiv på begge sider av kameraet som skuespiller, regissør og produsent holdt imidlertid Lloyd aktiviteten oppe. Han siste rolle var i 2015.

Lloyd hylles onsdag på sosiale medier for sin innsats for og i film gjennom bortimot et århundre. Filmstjernen Ben Stiller oppsummerer det slik på Twitter: «For en karriere».

Lloyds manager, Marion Rosenberg, opplyser at skuespilleren døde tirsdag i sitt hjem i Brentwood i Los Angeles.