Elon Musk avslører at han har Asperger

Den omstridte Tesla-grunderen avslørte tilstanden under TV-showet «Saturday Night Live».

Allerede før den sørafrikanske tech-grunderen var å se på skjermen var det mye oppstuss rundt valget av ham som gjesteprogramleder for det tradisjonsrike showet.

Flere har kritisert ham for blant annet hans kommentarer mot covid19 i fjor, der han på Twitter kalte panikken over pandemien for «dum».

– Jeg skaper faktisk historie i kveld

Musk innledet programmet med å proklamere:

– Jeg skaper faktisk historie i kveld, som den første personen med aspergers som leder SNL.

Utsagnet ble fulgt opp med jubel fra publikum, ifølge BBC. Dette skal være første gang 49-åringen prater om tilstanden.

Aspergers syndrom er ifølge NHI en forstyrrelse på autismespekteret som karakteriseres ved forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjonsmønster og begrenset og/eller stereotype interesser, aktiviteter og atferdsmønstre. Det anses som en mild form for autisme.

Kryptovaluta-ras etter uttalelser

I monologen tok han også opp hans kontroversielle Twitter-bruk.

– Til alle som blir støtt, så vil jeg bare si at jeg gjenoppdaget elektriske biler og jeg sender mennesker til Mars på en rakett. Trodde du jeg også kom til å være en «chill normal fyr»?

Han kom også med kommentarer om kryptovalutaen Dogecoin, som han har kjøpt seg inn på. Kommentarene førte til at verdien av kryptovalutaen falt med 30 prosent etter at showet ble sendt.

I USA sendes showet på kanalen NBC, men den sendes også ut på YouTube der showet når ut til over 100 forskjellige land.