Hollywood-stjernen Robert Downey jr. i sorg etter dødsfall

Robert Downey jr. mistet en av sine nærmeste venner i en bilulykke.

Iron Man-stjernen mistet sin assistent og nære venn Jimmy Rich i en bilulykke. Det melder Downey selv i en melding på Instagram.

«Dette er ikke nyheter. Det er en fryktelig og sjokkerende tragedie» åpner stjernen meldingen med. Han omtaler Rich som en bror og onkel for hans barn. De to har jobbet sammen siden 2003.

«Jimmy Rich har alltid vært der for meg gjennom min karriere, mitt liv og mitt comeback», skriver stjernen. Også i kommentarfeltet kommer det lovord fra andre filmstjerner som kjente Rich, blant dem Mark Ruffalo og Jack Black.

– Hjerteskjærende. Han var en så god mann, skriver Black.

«Jeg har kjent ham nesten like lenge som jeg har kjent deg, Robert. Det knuser meg å høre at Jimmy har gått over til den andre siden. Du vil bli savnet, Jimmy. Takk for at du alltid var der for så mange, og at du var så ekte. Dette er en av de triste dagene», skriver Ruffalo, som spilte sammen med Downey Jr. i flere av Avengers-filmene.

Rich ble 52 år gammel.