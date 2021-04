Bay City rollers-stjerne Les McKeown er død

Les McKeown døde brått tirsdag denne uken. Musikeren ble 65 år gammel.

McKeown, som er kjent fra det skotske bandet Bay City Rollers, ble bekreftet død av familien i en melding på Twitter torsdag kveld. Her forteller de at han døde brått hjemme.

– Det er med stor sorg vi deler nyheten om bortgangen til vår kjære ektemann og far Leslie Richard McKeown, skriver familien.

– Leslie døde brått hjemme tirsdag 20. april. Vi jobber nå med å arrangere begravelsen hans og ber om ro etter det store tapet. Takk, skriver Mckeowns kone og sønn, Peko Keiko og Jubei McKeown.

Artisten ledet Bay City Rollers gjennom deres mest suksessfulle periode på 70-tallet. Bandet hadde hits som «I Only Wanna Be With You», «Bye Bye Baby», «Shang-a-Lang» og «Give a Little Love». Bandet har solgt mer enn 120 millioner plater, ifølge BBC.

Også i Norge var Bay City Rollers populære. I 1975 hadde bandet to album inne på VG-lista. «Once Upon a Star» nådde en 17. plass, mens «Wouldn't You Like It?» klatret helt opp til 9. plass.