Skilsmissemarerittet fortsetter for Robert De Niro

Robert De Niro ville skille seg fra Grace Hightower i 2018. Tre år senere befinner paret seg fortsatt i retten.

Med årene har den amerikanske filmstjernen blitt et av de største ikonene i Hollywood, og flere ville kanskje trodd at Robert De Niro har mer penger enn det skal være mulig å bruke.

Ekskona Grace Hightower skal ha tatt utfordringen.

Møttes i retten

I snart tre år har De Niro og Hightower prøvd å komme seg videre fra skilsmissen, men til ingen nytte. Fredag møttes partene i retten, igjen.

I utgangspunktet var parets ni år gamle datter fokuset i rettssaken, men nå er det eiendom og penger som gjelder.

En dommer har tidligere bestemt at De Niro er nødt til å betale Hightower en million dollar i året. I tillegg skal paret dele inntektene de får av å selge hjemmet sitt, som har en verdi på over 20 millioner dollar.

– Når skal dette ende?

I retten fredag ble Hightower beskyldt for å ha et vanvittig stort forbruk, som finansieres med skuespillerens penger. Ifølge De Niros advokat, Caroline Krauss, bruker ekskona flere millioner kroner i måneden på designerklær og smykker, noe som tapper De Niro for penger.

– De Niro er 77 år gammel, og selv om han elsker jobben sin, skal han ikke tvinges til å arbeide i dette heseblesende tempoet, sier Krauss ifølge Daily Mail.

– Når skal dette ende? Når får han muligheten til å takke nei til et av prosjektene som dukker opp? Eller ikke jobbe seks dager i uken, tolv timer om dagen, bare for å holde følge med Hightowers tørste for Stella McCartney (luksuriøs klesdesigner journ. anm.)?, fortsetter advokaten.

Krauss avsluttet med å beskylde Hightower for å ha brukt over en million dollar på en diamantring.

– Flyr til lunsj med helikopter

Beskyldningen ble avvist av Hightowers advokat, Kevin McDonough, som kontret med å beskylde De Niro for å ha brukt flere millioner på diverse ferier og gaver.

– Når De Niro skal på lunsj, flyr han dit med helikopter. Han kan bruke over 50.000 dollar på private fly i helgene, sa McDonough, som mener det er langt fra tomt på De Niros kontoer.

Høyesterettsdommer i Manhattan, Matthew Cooper, var tydelig i sin tale.

– Jeg vil at disse to skal skilles. Jeg vil at Hightower og De Niro skal gå hver sin vei. De kommer uansett ut av dette rikere enn nesten hvert eneste menneske som vandrer på denne jorden, sa Cooper.

De Niro og Hightower giftet seg i 1997, gjorde det slutt i 1999, men ble sammen igjen og fornyet sine løfter i 2004, før De Niro søkte om skilsmisse i 2018.