Artisten Moby får vegan-refs for pandemi-påstand

Artisten Moby får mye kritikk for sine pandemi-uttalelser på sosiale medier. Her fra en konsert i Los Angeles i 2018.

Moby har fått massiv kritikk på sosiale medier for sin påstand om at det ikke ville vært pandemier i en helt vegansk verden.

– Det ville vært fryktelig fint om jeg kunne spist vegan-maten min i fred og ikke måttet beklage slikt idioti andre veganere sier hele tiden, svarer en frustrert twitter-bruker på den nyeste meldingen fra artisten Moby.

Den amerikanske artisten, som egentlig heter Richard Melville Hall, har ikke lagt skjul på hva han mener om kjøttspising og dyrerettigheter. De siste årene har han tatovert «Vegan for life» (Veganer for livet) på nakken, og «Animal rights» (dyrerettigheter) med store bokstaver opp langs begge armene. Han lagde også et album med samme navn i 1996.

– Pandemifritt i vegansk verden

Hans siste utspill om veganisme slo derimot ikke godt an, selv blant andre veganere og ikke minst i medisinske miljøer.

«En påminner: I en vegansk verden ville det ikke vært pandemier. 100% av pandemiene har zoonosiske opphav».

Zoonosisk betyr at den overføres direkte mellom dyr og mennesker. Og selv om mange epidemier har startet på denne måten, så skyldes ikke det utelukkende kjøttproduksjon.

Forskere avviser påstanden

Dr. Jonathan Kolby var blant de mange som svarte at artistens påstand ikke holdt vann.

«Når land blir omgjort for landbruk, mister dyr sine naturlige habitater og kommer oftere i kontakt med mennesker. I en vegansk verden vil du fortsatt ha pandemier. Det kan i tillegg komme fra kjæledyr», svarer han.

Kolby har jobbet mye for bevaring av naturen, for både Nat Geo og FNs matvareprogram. Han påpeker i en oppfølging at han støtter veganere, men at slike overdrivelser og ukorrekte påstander ikke hjelper folk til å velge kjøttfrie alternativer.

Flere dør av myggstikk

Andre har pekt på at flere av verdens mest smittsomme sykdommer, som malaria, gulfeber og kolera alle smitter fra dyr uten å være knyttet til kjøttproduksjon. Malaria og gulfeber smitter gjennom myggstikk, mens kolera smitter gjennom skitten mat og vann. Kolera dreper årlig opp mot 143.000 mennesker på verdensbasis ifølge WHO.

Flere av de rundt 4000 kommentarene har også kommet påpekninger om at «i en vegansk verden ville man ikke hatt en vaksine mot kopper».

– Konsumering av kjøtt og andre dyreprodukter er bare én av mange måter patogener kan spre seg fra dyr til mennesker. Andre måter er dyrehushold og smitte av mat gjennom dyreurin og -avføring, utdyper Richard Reithinger, visepresident for global helse i RTI International til Metro.