Hviterussland får ikke være med i Eurovision

Dmitry Butakov er medlem av gruppa Galasy ZMesta, som nå er blitt kastet ut av Eurovision. Her er Butakov avbildet under en konsert i Minsk i desember 2020.

NTB

Hviterusslands bidrag til Eurovision er forkastet, og landet får ikke delta i konkurransen i mai, opplyser den europeiske kringkastingsunionen EBU.

EBU opplyser fredag at Hviterussland 10. mars ble bedt om å endre sitt bidrag for å sikre at det er i tråd med musikkonkurransens regler.

Den hviterussiske kringkasteren BTRC leverte inn en ny sang, av de samme artistene, innen fristen. EBU og Eurovisions styre har gått grundig gjennom sangen.

Konklusjonen er at også denne er i strid med konkurransens regler, som skal sikre at Eurovision ikke «instrumentaliseres eller bringes i vanry», opplyser EBU.

– Ettersom BTRC ikke har levert et gyldig bidrag innen den utvidede fristen, får Hviterussland dessverre ikke delta, tilføyer EBU.

Eurovision skal etter planen arrangeres i Rotterdam i Nederland i mai, med finale 22. mai.