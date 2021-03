Skuespiller George Segal (87) er død

Hollywood-stjernen døde etter komplikasjoner i forbindelse med en operasjon, tirsdag.

Det er hans egen kone, Sonia Segal, som bekrefter dødsfallet i en uttalelse.

– Familien er sønderknust over å meddele at George Segal gikk bort i dag morges som følge av komplikasjoner under en bypassoperasjon, heter det i uttalelsen, ifølge CNN.

Segal vokste opp i Long Island, New York og ble tidlig kjent for sin Oscar-nominerte rolle i filmen «Hvem er redd for Virginia Woolf?» fra 1966. Hans skuespillerkarriere spant over seks tiår og han spilte Albert Pops Solomon i TV-serien «The Goldbergs» fra 2013 og helt frem til sin død.

– Jeg vil savne varmen hans, humoren, kameratskapet og vennskapet. Han var et vidunderlig menneske, sier hans agent Abe Hoch i uttalelsen.