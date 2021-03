Tina Turner tar farvel med rampelyset

Tina Turner er kjent som «The Queen of Rock 'N' Roll». Her fotografert under Giorgio Armanis moteshow i Beijing.

Et av USAs største musikalske ikoner, Tina Turner (81), bekrefter at hun er ferdig med rampelyset.

Det kommer frem i den nye dokumentaren «Tina», som hadde premiere på den internasjonale filmfestivalen i Berlin for to uker siden.

I dokumentaren forteller Turner at hun vil bruke det tredje kapittelet i livet sitt, som hun anser for å være det siste, vekk fra fans og berømmelse, sammen med sin andre ektemann, Erwin Bach (65).

– Det har ikke vært et godt liv. Det gode har ikke balansert ut det vonde. Jeg har hatt et liv med mye vold, sier Turner i dokumentaren.

Uklart om den kommer til Norge

Den nye filmen skal ifølge Turner være en avskjedsgave til fansen. Det skal ha vært smertefullt for artisten å lage dokumentaren, men hun mener også at hun skylder fansen det.

Dokumentaren er regissert av de anerkjente dokumentarfilmskaperne Dan Lindsay og T.J. Martin for HBO, og har premierer i USA 27. mars.

Om filmen blir tilgjengelig i Norge er foreløpig uklart.

«The Queen of Rock ‘N’ Roll»

I dag er Turner 81 år og har kjempet seg gjennom kreft, ett slag og en nyretransplantasjon – samt en maratonkarriere som startet allerede i 1957. Hennes siste hit 2020-versjonen av 80-tallsslageren «What's Love Gotta Do with it», sammen med norske Kygo.

Turner har stått på scenen i Norge hele 15 ganger, sist i Telenor Arena i 2009. Hun er kjent som «The Queen of Rock ‘N’ Roll», og har solgt over 200 millioner plater, med sanger som «Provat Dancer», «River Deep - Mountain High», «Proud Mary» of «Simply the Best».