Fay Wildhagen snakker ut om bruddet med Silje Nordnes

– Å være forelsket er hellig, det er jo noe du ønsker å ha for deg selv. Men jeg forbinder det med å bli nedringt av journalister.

Artist Fay Wildhagen (27) er for tiden å se i det populære TV-programmet «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», og hun har kommet langt i TV-realityprogrammet.

Wildhagen har tidligere vært i et forhold med NRK-profilen Silje Nordnes (36), og i et ferskt intervju med VG snakker artisten om forholdet med Nordnes.

27-åringen forteller at de to ble spurt om de var kjærester lenge før de klar over det selv.

– Det samme skjedde da det ble slutt. Det har vært litt plagsomt, for slike ting skal være en prosess. Å være forelsket er hellig, det er jo noe du ønsker å ha for deg selv. Men jeg forbinder det med å bli nedringt av journalister, sier Wildhagen til VG.

I april i fjor ble det slutt mellom Wildhagen og Nordnes. Bruddet klarte de to å holde skjult i lang tid. For en måned siden bekreftet Nordnes bruddet.

Wildhagen er glad for at bruddet ikke ble offentlig kjent med det første.

– Heldigvis, for i begynnelsen hadde det vært for sårt. Ikke bare fordi vi to var knust – vi er veldig glade i hverandre og har et nært forhold i dag, men det er noe som bare var vårt, sier Wildhagen til VG.

Overfor Dagbladet opplyser Silje Nordnes at hun ikke ønsker å tilføye noe til saken.