Dag Erik Pedersen ferdig som programleder for «Mesternes mester»

Dag Erik Pedersen her under Idrettsgallaen 2016 gir seg som programleder for populære «Mesternes mester». Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Etter tolv sesonger som programleder for TV-suksessen «Mesternes mester», gir Dag Erik Pedersen seg.

Det er VG som omtaler nyheten mandag.

61 år gamle Pedersen har ledet det populære NRK-programmet helt siden starten i 2009.

– Det ble 12 sesonger – fra jeg var 48 år til jeg nå er over 60 år. Det har vært fine år, men også noen tøffe tak privat. Da har det vært godt for meg å ha «Mesternes mester» å holde fast i og se frem til, sier Pedersen til VG.

61-åringen forteller at han ikke har tenkt til å bli borte fra TV-skjermen. Men for øyeblikket har han ingen konkrete planer om hva han skal gjøre videre.

Den siste episoden av den hittil siste sesongen av «Mesternes mester» ble sendt for ti dager siden. Sesongen er den mest sette hittil med et snitt på 1,5 millioner seere.

– Det var først ved juletider at jeg for alvor begynte å tenke på å gi meg. Dette har vært et TV-eventyr. Seertallene denne sesongen har vært fantastiske. Jeg kan ikke tenke meg at vi noen gang kommer til å slå de seertallene. Etter at vi kom hjem til Norge og spilte inn i Arendal, var på mange måter ringen sluttet for meg. Jeg ville gi meg på topp, sier Pedersen til VG.

Hvem som overtar som programleder etter Pedersen, vil ifølge NRK bli offentliggjort på et senere tidspunkt.