Duoen Daft Punk går fra hverandre etter 28 år

NTB

Den franske elektronika-duoen Daft Punk legges ned, avslører medlemmene i en åtte minutter lang video med tittelen «Epilogue».

Det var Pitchfork som var først ute med nyheten om videoen mandag, og Daft Punks talsperson bekreftet senere at duoen er oppløst.

Thomas Bangalter og Guy-Mauel de Homo-Christo startet Daft Punk i Paris i 1993. Gruppen har vært ekstremt innflytelsesrik både i Frankrike og internasjonalt. Debutalbumet «Homework» fra 1997 regnes som en milepæl i den elektroniske dansemusikken.

Daft Punk fikk også oppmerksomhet for sitt hemmelighetsfulle image. Da oppfølgeren «Discovery» ble sluppet i 2001 hadde Bangalter og Homem-Christo begynt å benytte seg av robotutrustningen som siden er forbundet med dem.

I et intervju med Rolling Stone i 2013 forklarte de at maskene var en måte å utforske «grensen mellom fiksjon og virkelighet» på.

Duoen er mest kjent for låter som «Around the World», «One More Time» og «Harder, Better, Faster, stronger». Hitlåten «Get Lucky» fra 2013-albumet «Random Access Memories» ble solgt i millioner av eksemplarer over hele verden. Duoen og gjesteartistene Nile Rodgers og Pharrell Williams fikk flere Grammy-priser for prosjektet.

Som Daft Punk slapp Bangalter og Homem-Christo bare fire studioalbum. Like fullt ble de kjent for sin store arbeidskapasitet. De turnerte mye, slapp flere remiks- og livealbum og jobbet også i andre sjangrer.

Videoen som avslørte bruddet, er hentet fra duoens film «Electroma» fra 2006. Verken der eller i talspersonens uttalelse oppgis noen årsak til at de to besluttet å skille lag.