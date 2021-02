Cameron Diaz usikker på om hun har spilt sin siste film

Den 48 år gamle amerikanske skuespilleren har holdt en lav profil etter at hun trakk seg unna rampelyset i 2014, og senere giftet seg og ble mor.

Nå åpner hun opp for at hun kanskje vil forlate skuespilleryrket for godt.

I et intervju med radioprogrammet Quarantined With Bruce forteller Cameron Diaz at hun ikke har noen konkrete planer om å delta i nye filminnspillinger.

– Vil jeg noensinne være med i en film igjen? Jeg vet ikke. Jeg har ingen idé. Kanskje. Man skal aldri si aldri, sier 48-åringen, som bare 16 år gammel fikk kontrakt med modellbyrået Elle.



Fikk filmrolle uten erfaring



Diaz var på sin første audition da hun var 21 år. Da forsøkte hun å kapre en rolle i Jim Carreys film Masken. Uten tidligere skuespillererfaring fikk hun rollen. Deretter startet hun å tilegne seg en formell skolering av skuespilleryrket.

Senere gikk det slag i slag med filmene The Last Supper (1995), Feeling Minnesota (1996) og She's The One (1996) og Vanilla Sky (2001). I Min beste venns bryllup (1997) spilte hun sammen med Julia Roberts.

Men det var i filmkomedien Alle elsker Mary (1998) hun fikk sitt gjennombrudd.

– Jeg hadde jobbet så hardt så lenge

– Jeg bestemte meg bare for at jeg ville ha forskjellige ting ut av livet mitt. Jeg hadde jobbet så hardt så lenge, laget filmer, og det er så slitsomt, fortalte Diaz under en opptreden på Gwyneth Paltrows «In Goop Health: The Sessions.»

48-åringen fra San Diego i California, USA, er kanskje mest kjent fra sin rolle i de amerikanske actionkomediefilmene Charlie's Angels.

Diaz har i løpet av sin karriere blitt nominert til fire Golden Globe-priser.

Ble mor: – En velsignelse

Etter at Cameron Diaz ble mor til datteren Raddix (1) har hun fått enda en grunn til å prioritere bort filmlerretet til fordel for familielivet sammen med ektemannen Benji Madden.

I tillegg har hun lansert sitt eget vinmerke, Avaline.

– Jeg kan ikke forestille meg hvordan jeg som mor vil være på et filmset, hvor jeg skal være vekk fra mitt barn 14-16 timer hver dag. Avaline er den eneste jobben jeg gjør utover å være hustru og mor, som har vært den mest tilfredsstillende delen av mitt liv. Det er en velsignelse, det er privilegert, og jeg er bare virkelig veldig takknemlig, forteller hun i intervjuet, ifølge CNN.

Sist gang publikum fikk se henne på lerettet i en ny rolle, var i musikalfilmen «Annie» i 2014. Om dette var hennes siste rolle noensinne, gjenstår å se.

Video: Kjendiskvinnene som fikk barn etter fylte 40