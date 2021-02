Demi Lovato snakker ut om rusproblemene

Den amerikanske artisten Demi Lovato åpner opp om rusproblemene og overdosen i 2018.

Demi Lovato mistet nesten livet til rusavhengigheten, som fortsatt preger popstjernen.

Artisten har de siste årene vært åpen om rusproblemene sine, og i en ny dokumentar, «Dancing With the Devil», forteller hun at hun tok en overdose i 2018. Overdosen medførte tre slag og et hjerteinfarkt. Leger skal ha gitt familien beskjed om at hun kun hadde mellom fem til ti minutter igjen å leve.

– Jeg fikk en hjerneskade, og jeg må fortsatt leve med følgene av det i dag, sier Lovato til Assoicated Press.

Hjerneskaden påvirker blant annet artistens syn.

– Jeg kjører ikke bil fordi jeg har flere blindflekker i synet. Jeg har også hatt store problemer med å lese, sier hun ifølge US Magazine.

Demi Lovato havnet i rampelyset allerede som tiåring, da hun spilte i TV-serien «Barney & Friends». I en alder av 18 år gikk artisten i behandling for rusproblemene sine, etter å ha slitt med bipolar lidelse, anoreksi og mobbing.

Selv etter å ha vært nær døden, sier hun at hun ikke ville endret noe.

– Det måtte skje for at jeg skulle lære det jeg har lært. Når jeg ser tilbake på det, blir jeg av og til trist av å tenke på smerten jeg gikk gjennom for å overvinne alt jeg har gjort. Jeg er så stolt av den personen jeg er i dag, understreker Lovato.