Kontrabeskjed om Bond-piken Tanya Roberts: – Hun lever enda

Roberts' manager Mike Pingel meldte seg om dødsfallet mandag. Nå sier han at hun ikke er død, men alvorlig syk.

Flere medier, inkludert ABC Nyheter meldte om dødsfallet mandag formiddag, da manageren hadde meldt om dødsfallet på Facebook.

Mandag kveld opplyste han til nyhetsbyrået AP at Roberts fortsatt lever, men fortsatt er innlagt på sykehus med alvorlig sykdom.

Ifølge VG forklarer han det hele med at hennes partner Lance O'Brien hadde fortalt Pingel at hun hadde gått bort etter å ha besøkt sykehuset. Senere skal sykehuset ha ringt ektemannen og fortalt at hun ikke var død likevel.

Pingel påpeker overfor bladet People at han venter nye oppdateringer fra sykehuset, Cedars-Sinai Medical Center i California, men at det ikke ser lovende ut. Roberts har vært innlagt på sykehuset siden julaften, etter at hun kollapset i sitt eget hjem i Hollywood.

65-åringen er best kjent for sin rolle som Stacey Sutton i James Bond-filmen «A View to a Kill» fra 1985, hvor Roger Moore spilte den britiske agenten 007. Hun er også kjent fra tv-seriene «That '70s Show» og «Charlie's Angels».

Roberts ble født i New York under pikenavnet Victoria Leigh Blum i 1955.