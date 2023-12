Er partneren din utro? Her er tegnene på bedraget: – Umulig å huske alle løgnene

Kjenner du deg igjen i noen av privatterforskerens tips?

En erfaren privatdetektiv avslører de vanligste adferdstrekkene hos utro personer som kan hjelpe deg med å ta din partner på fersk gjerning.

Dessverre er det ikke slik at det er uvanlig at partnere er utro.

En undersøkelse fra 2020 viste at 26 prosent av personer i parforhold hadde vært tvunget til å forholde seg til utroskap hos en partner.

På tampen av 11. desember, også kjent som årets største dag for brudd i forhold, avslører privatetterforskeren Aaron Bond sin liste over røde flagg for utroskap.

Her er, ifølge Bond, de subtile, men alvorlige tegnene på trøbbel som du bør holde utkikk etter.

Endringer i telefonatferd

Bond advarer om at plutselige endringer av passord, og annen tvilsom oppførsel som partneren begynner å vise rundt telefonen, er et vanlig tegn på utroskap.

Privatetterforskeren advarer også om at hvis partneren «begynner å ta med seg telefonen overalt, til og med i huset, eller blir defensiv når du ber om å få bruke telefonen, kan det være et tegn på at han eller hun ikke er trofast».

– Du bør også se på hvordan de legger fra seg telefonen når de ikke bruker den. Hvis de vender telefonen med skjermen ned, kan det være at de skjuler noe, sier han.

Mindre åpen

Et annet typisk trekk ved utro mennesker er at de endrer sin daglige atferd, deler mindre og til og med er mindre tilbøyelige til å tilbringe tid sammen, ifølge Bond.

– Hvis du føler at partneren din plutselig har begynt å unngå deg, ikke lenger vil gjøre ting sammen med deg eller slutter å fortelle deg om dagen sin, er dette et annet rødt flagg.

– Partnere unngår ofte ektefellen eller forteller mindre om dagen sin fordi det kan være vanskelig å være utro, det er umulig å huske alle løgnene sine, og det er lett å bli avslørt, sier han.

Redusert eller økt sexlyst

Hvis partneren din ikke lenger er i like godt humør som før, kan det ifølge etterforskeren ha noe med deg å gjøre, skriver New York Post. Det kan også være at han eller hun plutselig aldri får nok til i sengehalmen, i et forsøk på å skjule sine ugjerninger.

– Utro har ofte mindre sex hjemme fordi de er utro, men det hender også at de har mer sex med partneren sin fordi de har dårlig samvittighet. De bruker denne økningen i sex for å skjule utroskapen. Du kan også oppleve at partneren din begynner å introdusere nye ting i sexlivet som ikke var der før, forteller Bond.

Krangler og negativitet

Spenningen og stresset ved å fortsette med utroskap fører ifølge Bond ofte til at utro mennesker langer ut mot partneren sin.

– For å bli kvitt spenningen de føler inni seg, vil de prøve å overbevise seg selv om at det er du som er problemet, og de blir plutselig kritiske til deg. Kanskje du ikke har luftet hunden den dagen, tatt oppvasken eller lest en bok for barna før leggetid. Et lite problem som dette kan nå føles som en stor sak.

– Hvis du opplever dette, kan partneren din være utro, avslutter han.