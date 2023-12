Ozempic og Wegovy kan redusere alkoholinntak, ifølge ny studie

Medisiner som brukes for overvekt og diabetes. Mysimba, Ozempic, Saxenda, Wegovy.

Diabetesmedisinen kan angivelig også hjelpe folk med å kontrollere inntak av alkohol.

Semaglutid-medisiner som Ozempic og Wegovy har vist seg å redusere symptomene på alkoholproblemer, ifølge en studie publisert i «The Journal of Clinical Psychiatry».

Samarbeidsstudien fant en «signifikant og bemerkelsesverdig reduksjon» i AUDIT-score (Alcohol Use Disorders Identification Test) hos seks pasienter som fikk semaglutidbehandling for vekttap.

Hovedforfatteren av studien, Dr. Jesse Richards, direktør for fedmemedisin og assisterende professor i medisin, sier at studien ble inspirert av en samtale med Dr. Kyle Simmons, professor i farmakologi og fysiologi.

– Jeg hadde hørt fra et betydelig antall pasienter at alkoholinntaket deres spontant gikk ned mens de tok medisinen, sier Richards.

Se video: – Ikke spis den:

Your browser doesn't support HTML5 video. – Ikke spis den

«Reduserer suget»

Som ansatt ved en klinikk for fedmekirurgi er det standard å undersøke om pasientene bruker alkohol, skriver New York Post.

På klinikken testet en rekke pasienter positivt for alkoholbruk, noen ganger i bekymringsverdige mengder.

Senere, under behandlingen med semaglutid, rapporterte de om redusert alkoholinntak.

En av Richards pasienter, som tidligere drakk store mengder alkohol, fortalte at han nå ikke lenger kunne drikke mer enn to bokser øl fordi det «bare ikke høres godt ut».

Responsen vekket interesse for å lære mer om pasientenes motvilje mot alkohol, noe som hadde direkte sammenheng med forskningen hans.

Forskning har vist at denne effekten «formidles gjennom justeringer i belønningsbanen i hjernen», sier han.

– GLP-1 modifiserer faktisk dopamin, noe som reduserer suget og motivasjonen til å skaffe seg ting i den tvangsmessige inntakskategorien, forklarer han.

Stor interesse

I løpet av det siste året har interessen for semaglutid økt kraftig på grunn av dets rolle når det gjelder å få folk til å gå ned i vekt.

Ozempic er et legemiddel som er foreskrevet for personer med type 2-diabetes, og som er blitt mye brukt som slankemiddel over hele verden.

Legemiddelet har en vektreduserende effekt, men det er ikke tillatt å forskrive Ozempic på blå resept i Norge ved behandling av fedme og overvekt.

Medikamentet virker ved å etterligne et naturlig hormon, GLP-1, som bremser matens passasje gjennom mage og tarm, slik at man føler seg mett lenger.

Wegovy er i hovedsak det samme injiserbare legemidlet som Ozempic foreskrevet i en høyere dose.

Det er heller ikke tillatt å foreskrive Wegovy på blå resept i Norge for behandling av overvekt og fedme. Begge legemidlene virker ved å bremse matens bevegelse gjennom magesekken og dempe appetitten, noe som fører til vekttap.

Også ved lave doser

Det mest overraskende med studien, ifølge Richards, var at den samme signifikante behandlingsresponsen ble observert selv ved svært lave doser.

– Vi fant at selv pasienter som fikk den laveste dosen semaglutid, et kvart milligram, hadde en ganske betydelig og relativt rask reduksjon i alkoholinntaket, sier han.

Av de seks pasientene som ble studert, var alle unntatt én på lave doser, fra et kvart til et halvt milligram.

– Og det er veldig oppmuntrende, for vi vet at de lavere dosene av disse medisinene tolereres mye bedre, sier Richards.

Selv om resultatene virker lovende, sier legen at han ikke anbefaler at pasienter bruker semaglutidbehandling mot alkoholproblemer på nåværende tidspunkt, på grunn av forsynings- og sikkerhetsproblemer.

– Hvis pasientene har indikasjoner på fedme og diabetes som tilsier at medisinen er egnet, og de i tillegg sliter med alkoholinntak, kan det potensielt være gunstig å gi dem denne behandlingen, sier Richards.

– Men på grunn av den globale mangelen på medikamenter, og fordi vi ikke har prospektive studier og ikke vet hvordan den spesifikke sikkerheten er i forhold til de veletablerte sikkerhetsdataene for fedme og diabetes, vil jeg ikke anbefale det bare for pasienter som har AUD (Alcohol use disorder journ.anm), fortsetter han.

Lovende

Han forteller at ytterligere forskning er i gang med to pågående studier.

– Siden vi kunne påvise klinisk meningsfulle reduksjoner i alkoholinntak og AUD-symptomer i den virkelige verden, lover det veldig godt for denne typen medisiner, sier han.

Fremover er det ifølge Richards behov for dokumentasjon av høyere kvalitet på medikamentenes effekt på AUD sammenlignet med placebomedisiner eller miljøfaktorer.

Selv om det er uklart om GLP-1-produsenter vil markedsføre medisinen til AUD-pasienter i fremtiden, sier Richards at dette kan bli en «etablert medisinsk praksis når sikkerheten og effekten er fastslått».

Richards anbefaler pasienter som sliter med AUD, å snakke med helsepersonell om tilgjengelig behandling.