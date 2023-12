Førjulstiden er høytid for samlivsbrudd: Dette er rådene fra datingekspertene

Det er angivelig sesong for samlivsbrudd, og 11. desember øker antallet brudd så mye at dagen uoffisielt har blitt utnevnt til «Breakup Day» – samlivsbrudd-dagen – verden over.

Datoen skal bestemt utifra statistikk fra selskapet «Information Is Beautiful», som analyserte statusoppdateringer på Facebook fra 2008 og fant ut at perioden vi er inne i akkurat nå er høytid for samlivsbrudd.

Og selv om de flere ikke er like aktive på Facebook som tidligere har, bekrefter eksperter og nyere data at det er i ukene før jul at samlivsbruddene tar til.

– Høytiden kan bringe opp mange følelser og utfordringer for nye par, sier datingekspert Yue Xu.

En tid for beslutninger

Tre fjerdedeler av de som dater på nettet, har opplevd at et forhold har tatt slutt i løpet av høytiden, ifølge en undersøkelse fra datingappen Flirtini.

– Vi har en tendens til å bruke julen og løftet om en ny start på det nye året til å reflektere, så det er ikke overraskende at det er en økning i antall brudd på denne tiden. For alle som ikke er 100 prosent lykkelige i forholdet sitt, kan det tvinge dem til å ta tak i følelser av misnøye og ta en beslutning om hvorvidt de vil bli og jobbe med det, eller offisielt gå fra hverandre, sier Chantelle Otten, sexolog hos datingappen Bumble.

Av de de som svarte på undersøkelsen gjennomført av Flirtini, oppga 50 prosent presset om å invitere de de dater til høytidsfeiring, 45.9 prosent at de føler seg presset til å forplikte seg og angst for å gi gaver 40.4 prosent som de største stressfaktorene i parforholdet i den stereotype julesesongen.

Rundt 33 prosent av de spurte sa at de gjerne fortsatte å date noen i løpet av ferien, men bare fordi de ikke ønsket å være alene, skriver New York Post.

Våg å ta samtalen

Datingcoach Rikki Dymond sier på sin side at familietid og økonomi, spesielt i forbindelse med gaveutdeling, legger press på høytiden.

– Mitt beste råd er å snakke om økonomiske forventninger og begrensninger og sette opp et fornuftig budsjett sammen. Gi også hverandre ideer til gaver eller ting dere ønsker dere i gave. Dette bidrar ikke bare til at dere er enige om hva dere skal bruke penger på, men også til at dere har en idé om hva dere skal gi hverandre, noe som letter mye av presset, sier Dymond.

– Den andre viktige samtalen dere bør ha, er om ønsker og behov når det gjelder samvær med familien og den utvidede familien. Hvem sin familie vil du besøke og hvor lenge, hva som er rimelig og hva som er et rimelig kompromiss, legger hun til.

Datingekspert Xu mener på sin side at en måte å komme seg gjennom høytiden på er å ta en ærlig prat med partneren din om følelser som kan oppstå på denne tiden av året.

– Vær ærlig med den du er sammen med – ha en ærlig samtale om hva denne tiden på året bringer opp i deg og hvordan det kan påvirke forholdet ditt. Slike ærlige samtaler vil bare føre dere nærmere hverandre, råder hun.