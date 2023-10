Savnet 7-åring funnet død etter leteaksjon i Lindesnes

NTB

Det var den savnede gutten på sju år som ble funnet død under leteaksjonen i Lindesnes tirsdag. Dødsårsaken er ikke klar ennå.

Det bekrefter politiet.

– Dette er en svært tragisk sak. Når barn er involvert i alvorlige hendelser, gjør det ekstra inntrykk på oss alle, sier driftsenhetsleder Bernt Mushom i Vestre Agder driftsenhet og politistasjonssjef i Mandal.

Det var 7 år gamle Torjus Seland som tirsdag ble funnet omkommet i Lindesnes. Bildet er frigitt av politiet i samråd med de pårørende. Foto: Privat / NTB Les mer Lukk

Gutten er identifisert som Torjus Seland fra Lyngdal. Han forsvant under en jakttur med familien på Heddan i nabokommunen Lindesnes i 13.45-tiden søndag. Han ble funnet rundt klokken 16 tirsdag ettermiddag i et skogsterreng, tre kilometer fra der han sist ble sett.

– Den er ingen konkrete holdepunkter for at han har vært utsatt for en straffbar handling, sier Mushom.

Videre sier han at siden den foreløpige obduksjonsrapporten ikke er klar, kan ikke politiet si noe om dødsårsak ennå. Den avdøde er sendt til rettsmedisinsk obduksjon.

Kriseteamet i den savnede guttens hjemkommune Lyngdal er koblet inn i saken. Samtidig jobber kommunen med å ivareta elevene og lærerne på skolen til gutten.

Leteaksjonen begynte søndag ettermiddag, og flere hundre personer deltok i letingen.

– Vi vil igjen rette en stor takk til alle som har bidratt. Dette er den største redningsaksjonen i distriktet på mange år, med tidvis opp mot 1000 mennesker engasjert og med ressurser fra hele landet, sier Mushom.