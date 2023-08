75 prosent av alle Vy-tog er innstilt grunnet dataproblemer

NTB

Vy har funnet feilen som fører til innstillinger i togtrafikken, men sier at de reisende må regne med innstillinger og forsinkelser utover dagen.

Feilene skyldes dataproblemer og er så omfattende at halvparten av avgangene lørdag morgen var innstilt.

Klokken 12.17 opplyser Vys pressevakt Kaja Rynning Moen til Aftenposten at det for én time siden og – antakeligvis fremdeles – er slik at de bare kjører med ett av fire tog.

Tidligere lørdag var det halvparten av togene som gikk.

Moen opplyser samtidig om at feilen er funnet og at de jobber med å rette den opp.

– Vi håper det bli i orden om ikke veldig lenge, men det vil fortsatt ta tid før togtrafikken går som normalt. Folk må dessverre regne med forsinkelser og innstillinger.

Ifølge selskapet har de IT-problemer som gjør at de mangler oversikt over den tekniske tilstanden til togene. Derfor velger de å prioritere sikkerheten og ikke kjøre.

Vy tror ikke det er snakk om et dataangrep utenfra.

Det jobbes også med å sette opp alternativ transport på noen strekninger.