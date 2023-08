Spania-sjefen nektet å svare om konflikten før VM-finalen: – Neste spørsmål

NTB

Spanias landslagssjef Jorge Vilda nektet gjentatte ganger å svare på spørsmål om uroen mellom ham og noen spanske spillere dagen før VM-finalen.

De spanske fotballjentene skal for første gang i historien spille VM-finale når de møter England søndag formiddag. Det vil imidlertid skje uten et dusin spillere som i fjor sa at de ikke ønsket å representere landet sitt, først og fremst på grunn av landslagssjef Vilda.

På lørdagens pressekonferanse i Sydney nektet Vilda å svare på spørsmål om forholdet mellom ham og de 15 spillerne.

– Neste spørsmål, vær så snill, svarte han kontant flere ganger på rad.

Vilda åpnet seg litt mer opp da han ble spurt om trening og om han lyttet til spillerne sine.

– Helt fra begynnelsen har spillerne vært forent, og de har jobbet mye. Jeg tror at i dag blir den 65. treningsøkta, og alle har kommet veldig bra ut av dem. Treningsøktene, kampene, alt som har skjedd utenfor har vært ekstraordinært. De vil ha minner for resten av livet, sa han.

15 spanske stjerner informerte i fjor høst fotballforbundet om at de ikke ønsket å bli innkalt til landslagsspill så lenge situasjonen i laget er slik at den går ut over deres mentale og fysiske helse. Det ble av mange tolket som et forsøk på å bli kvitt Vilda.

Landslagssjefen beholdt imidlertid jobben og tok i tillegg med seg tre av opprørerne med seg til fotball-VM i Australia og New Zealand.