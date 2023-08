Rødt og MDG ber om garanti etter ekstremværet Hans

NTB

Rødt ber statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) garantere kommunene at regjeringen tar hele regningen etter ekstremværet Hans. De får også støtte av MDG.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener kommunene trenger lignende garantier som de fikk under koronakrisen, og ber statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) være krystallklar.

– De kan ikke finne disse pengene i eldreomsorgen, sier hun til Nationen.

Flere ordførere i Innlandet har etterlyst en avklaring fra egen regjering. Rødt foreslår i likhet med ordførerne også en økning i skjønnsmidler, økt NVE-pott for flomsikring og å fjerne kommunenes egenandel inn i alle støtteordninger midlertidig.

– Regjeringen har ikke garantert det. Det burde man kunne si rett ut, sier Martinussen til avisen.

Ekstremværet Hans er registrert som den dyreste naturkatastrofen til nå i Norge. Overfor NTB har Støre uttalt at han ikke kan si noe om hvor mye som kan dekkes av regjeringen, og når pengene kommer.

Leder for Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, ønsker også en garanti fra regjeringen.

– Mitt råd til Støre er rett og slett at han satser på handling fremfor ord i møte med klimakrisen. Støre må sørge for at kommunene kan sikre sine innbyggere i møtet med et endret klima, sier Hermstad til NTB.