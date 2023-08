Haukeland universitetssjukehus hasteinnkaller blodgivere grunnet alvorlig ulykke

I en SMS med innkalling heter det at det er «akutt behov for blod grunnet en alvorlig ulykke», skriver Bergens Tidende.

NTB

Blodgivere haste­innkalles lørdag til blodbanken på Haukeland universitetssjukehus, som vanligvis er stengt lørdager.

I en SMS med innkalling heter det at det er «akutt behov for blod grunnet en alvorlig ulykke», skriver Bergens Tidende.

Det dreier seg særlig om givere som kan gi 0-blod og såkalte blodplater.

Avdelingsleder Einar Klæboe Kristoffersen ved blodbanken på Haukeland universitetsjsukehus sier til Bergensavisen innkallingen skyldes at det er lave lagre av blodprodukter idet de behandler en ulykke. De har derfor sendt ut melding til 40-50 blodgivere.

– Vi har derfor åpnet for tapping og håper at de som blir innkalt kommer. Det er viktig at det er bare de som er innkalt som møter opp, da det er snakk om denne blodtypen vi trenger, sier Klæboe Kristoffersen.

Sykehuset har fått hjelp fra Ullevål sykehus i Oslo med blodprodukter i natt. Hendelsen skal ikke ha skjedd lørdag, og det skal ikke ha vært mange personer involvert.