LOs sommerpatrulje: – En av to unge opplever brudd på arbeidsmiljøloven

NTB

Arbeidsforholdene for sommervikarer har blitt litt bedre siden i fjor, men er fortsatt langt dårligere enn før pandemien. LO mener slurvekultur har skylden.

– Rundt en av to unge opplever en eller annen form for brudd på arbeidsmiljøloven. Vi er nødt til å sørge for at alle får det de har krav på, sier ungdomsrådgiver Sindre Hornnes i LO til NTB.

Han har de siste tre ukene vært med i LOs sommerpatrulje, som reiser rundt i Norge for å snakke med unge sommervikarer om hvordan de har det på jobb.

I år er det funnet brudd på arbeidsmiljøloven hos omtrent halvparten av arbeidsplassene LO har besøkt. Likevel er det en liten bedring siden i fjor, selv om arbeidsforholdene for unge er langt verre nå enn før pandemien.

– Det er positivt at slurvekulturen fra pandemien ser ut til å stabilisere seg, sier Hornnes.

Vet ikke hva de har krav på

Samuel Depar (20) er en av de mange hundre unge nordmennene som bryner seg på arbeidslivet i sommer. Nesten uansett vær er det travelt å være barista i Oslo i sommermånedene – regnvær bringer gjester som vil ha en varm kaffe, mens solen bringer de som lengter etter en kald drikke for å kjøle seg ned i varmen.

– Noen ganger er det kaos og bestillingene bare renner inn, men jeg er glad for å ha en jobb, så jeg klager ikke, sier Samuel til NTB.

På arbeidsplassen til Samuel er de fleste under 18 år. Han er selv en av de eldste medarbeiderne i sommer. Ifølge LO er det nettopp aldersgruppen under 18 som er mest sårbar for brudd på arbeidsmiljøloven. Samuel tror det skyldes at mange faktisk ikke vet hva de har krav på.

– Vi snakker om arbeidsmiljøet på jobb, men jeg tror ikke mange unge vet hva rettighetene deres er, sier han og fortsetter:

– Jeg visste ikke hva jeg hadde rett på før tillitsvalgt fortalte meg det. Det er ikke noe man lærer på skolen, man må bare plukker det opp underveis.

Manglende opplæring

Da Samuel begynte å jobbe på Espresso House, fikk han opplæring av en kompis som allerede jobbet der. Men mange unge er ikke like heldige. LO er bekymret for en økende trend der færre får opplæringen de trenger på jobb.

I alt gjaldt 10,6 prosent av bruddene sommerpatruljen avdekket i år manglende opplæring.

– Manglende opplæring er en av de største utfordringene, medgir Hornnes.

LO har blant annet funnet brudd der sommervikarer på sykehus ikke får innføring i brannrutiner eller der butikkansatte ikke vet hva de skal gjøre om de oppdager tyveri i butikken.

– Det er viktig at unge vet hva de skal gjøre både på en vanlig arbeidsdag og når det skjer noe spesielt. Det handler om trygghet, sier han og retter en pekefinger mot arbeidsplassene:

– Vi tror mange arbeidsplasser bør se på rutinene sine og pusse støv av dem. Det er litt for dårlig oppfølging, og vi oppfordrer alle arbeidsplasser til å gjøre noe med det, sier han.

Misbruk av overvåking

I fjor fokuserte sommerpatruljen på verneombudets rolle. Manglende informasjon om hvem som er tillitsvalgt på arbeidsplassen, er fremdeles området der det skjer flest brudd, med 23,5 prosent, ifølge sommerpatruljen. Det er likevel en liten bedring fra i fjor.

Ellers er det ofte snakk om brudd på vaktlister og kameraovervåking.

– Det er noen historier der arbeidsgiver bevisst bruker kamera til noe som ikke er greit, og vi ser mange arbeidsgivere som slurver på reglene om å informere, sier Hornnes.

– Hadde Datatilsynet kjørt tilsyn, ville nok flere fått påpakning enn av oss. Vi sjekker i utgangspunktet om ansatte blir overvåket og om de blir informert om det, sier han.

Soleklar versting

I likhet med andre år er det en bransje som utpeker seg som den soleklare verstingen når det kommer til brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge LO. Det er hotell- og restaurantbransjen, der det er et stort gjennomtrekk av unge ansatte og flere kortere arbeidsforhold.

– Utelivet går igjen og igjen, men vi ser også at bakeri stiger på bruddstatistikken, sier Hornnes.

Han understreker imidlertid at det er en positiv utvikling også her.

– Flere får blant annet skriftlig kontrakt enn i fjor. Det er bra. Det er jo nettopp det LOs sommerpatrulje vil gjøre – å rydde opp i utfordringene unge står i og sørge for at de får et bedre møte med arbeidslivet, sier han.

På Samuels arbeidsplass er det nå tariff, flere er fagorganisert og på spørsmål fra LO om han vet hvem som er tillitsvalgt, kan Samuel svaret. Han synes det er bra at unge får mer informasjon om sine arbeidsrettigheter.

– Nå føler jeg at jeg kan stå opp for rettighetene mine. Jeg vet hva jeg har krav på og tør å si ifra, sier han.