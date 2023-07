Fjerne føflekk?  Slik unngår du stygge arr

Dette sier hudlegen om arr etter føflekkfjerning

Det er umulig helt å unngå arr når man kirurgisk fjerner en føflekk. Det finnes likevel noe du kan gjøre for at de skkal bli minst mulig skjemmende.

Vi har snakket med en ekspert på området, og fått noen råd.

– En føflekk er en utviklingsfeil

Føflekker er noe de fleste mennesker har og er som regel helt ufarlige. Form, størrelse og farge på føflekken kan variere.

– En føflekk er en utviklingsfeil som innebærer overvekst av en celletype, melanocytter, i huden. Noen føflekker er medfødt, men de fleste viser seg først senere i livet.

Det forteller Caroline Strandhagen, erfaren hudlege ved Hudklinikken på Youngstorget i Oslo, til ABC Nyheter.

– Antall føflekker er genetisk betinget og varierer gjennom livet, med det høyeste tallet i 30-årsalderen. Etter 40 år, får man mer pigmenteringer og andre former for utvekster som talgvorter.

Hudlegen forklarer videre:

– Føflekkene forandrer seg gjennom livet. De begynner som oftest som helt flate, brune flekker som over tid kan heve seg noe over hudoverflaten. Noen kvinner får flere føflekker under svangerskapet på grunn av den hormonelle påvirkningen.

Med alderen blir de gjerne lysere.

Kreftfare i føflekker

Her er symptomene på føflekkreft En føflekk eller en ny flekk som: endrer form eller farge (spesielt til svart)

vokser

klør

blør eller danner sår

har asymmetrisk form

har ujevn farge

har uklar overgang til normal hud Les mer om symptomer og undersøkelse på kreftforeningen sine hjemmesider her eller ta føflekktesten her

Føflekkreft, også kalt melanom, er en av kreftformene som har økt mest de siste 50 årene. Norge ligger på andreplass på verdensbasis når det kommer til dødelighet som følge av denne formen for kreft, skriver kreftforeningen på sine hjemmesider.

Man antar at økningen skyldes at vi har endret solvanene våre og at det er vanligere å tilbringe ferie og fritid på steder med mye og sterk sol enn det var tidligere.

Tidlig diagnose og behandling er viktig for å unngå spredning og forverring av sykdommen.

Flere som ønsker å fjerne føflekker

Har man en vanlig føflekk, hvor ingen av risikofaktorene som beskrevet er tilstede, er det ikke nødvendig å fjerne føflekken. Likevel er det mange som velger å oppsøke lege for å få fjernet en føflekk.

– Antall føflekker som fjernes i Norge er nok temmelig høyt. Det fjernes nok flere tusen føflekker hvert år. Mange blir nok skremt av nyheter om økt antall føflekkreft og ønsker å fjerne føflekker som de har hatt lenge, på tross av at vi hudleger vurderer de til å være benigne, altså godartete, opplyser Strandhagen.

– I noen tilfeller kan det være lurt å fjerne føflekker som skiller seg ut i form og farge for å slippe å måtte følge med på disse. Dette er spesielt viktig på ryggen hvor man ikke har oversikt og ikke kan se endringer.

Andre ønsker å fjerne føflekker av kosmetiske årsaker, eller dersom føflekken ligger uheldig i forhold til tettsittende klær. Dette gjøres stort sett ikke i det offentlige helsevesenet, forklarer Strandhagen.

– Det er viktig at den som utfører fjerningen av disse føflekkene informerer om at det kan bli arr og at i flere tilfeller vil føflekken være kosmetisk penere enn arret som oppstår etter fjerning.

Hvordan unngå arr?

Hudleger fjerner alltid potensielt kreftfremkallende føflekker kirurgisk ved eksisjon — det vil si at legen skjærer ut føflekken — og deretter syr sammen av huden, forklarer hudlegen.

Som oftest vil dette etterlate seg arr. Men størrelsen på arr og merker er avhengig av flere faktorer, blant annet videre pleie etter inngrepet og kompetansen til legen som utfører inngrepet.

– Det er viktig med god informasjon om hva man bør unngå, som for eksempel trening og soleksponering, opplyser Strandhagen

Videre forklarer hudlegen at man ofte kan få et finere kosmetisk resultat med setting av sting under huden fordi man da unngår stingmerker og man holder huden samlet i en lengre periode før stingene løser seg opp av seg selv.

– For finest mulig arr bør personen unngå trening i perioden etter operasjonen. Det er viktig at stingene tas ut til riktig tid, og dette varierer hvor på kroppen operasjonen er utført. I ansiktet bør ikke sting sitte lenger enn 6-10 dager, mens på steder ved mye bevegelse, også på legger og føtter, bør stingene først tas etter 3 uker.

Etter at stingene er fjernet forklarer Strandhagen at de pleier å stripse alle ferske arr og at dette bør sitte på i minst en uke.

– Etterpå er det lurt å bruke kirurgisk tape – mikroporetape – eller Mepitac over arret i flere måneder for å holde huden mer samlet og oppnå et kosmetisk fint resultat.

Ikke farlige føflekker og andre metoder

Det finnes også andre metoder for å fjerne føflekker, om de ikke er kreftfarlige. Dette kan bestemmes av blant annet lokalisasjon eller formen på føflekken.

– Det er viktig at den som utfører inngrepet vet hva slags kirurgi som er best for å oppnå det kosmetisk beste resultatet.

– Ved utstående føflekker er et alternativ å «shave» den av slik at man kan sende den inn til histologisk undersøkelse. Det etterlater ofte et pent arr, lys glatt flekk i huden. Ved helt godartetede pigmenteringer og andre snille utvekster kan man brenne, klippe av eller fryse disse bort.

Strandhagen legger så til:

– Det er dog veldig viktig at dette gjøres av en lege som er helt sikker på at dette er godartede lesjoner. Dette krever spesialkompetanse, da man kan gjøre dette på en gal måte eller utføre det ved utvekster det kan være hudkreft i.