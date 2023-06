Økt hjerterisiko knyttet til «lett» vinkonsum

Mytene om alkoholens helsebeskyttende evner blir mer og mer avkreftet, sier seniorforsker.

Selv et «lett» inntak av vin er knyttet til en økt risiko for hjerteflimmer, ifølge en ny studie gjennomført av Umeå universitet i Sverige, skriver Vi.no.

Dette setter ideen om en «trygg» maksgrense for alkoholforbruk i et nytt lys.

Det har lenge vært kjent at alkoholforbruk kan bidra til økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Imidlertid avslører denne nyeste studien at selv det som anses som et «lett» alkoholforbruk kan øke risikoen for hjertesykdom.

Forskerne har funnet at så få som fem glass vin i uken kan øke risikoen for å utvikle hjerteflimmer.

– Tidligere studier har vist økt risiko ved høyere inntak. Men vi har funnet at alkoholforbruk har sammenheng med økt risiko allerede på dette nivået, sier Cecilia Johansson, doktorand og spesialist i indremedisin ved Umeå universitet, til SVT.

Hun legger til at det mest overraskende er at det er en økt risiko for menn, men ikke hos kvinner, allerede på dette nivået av alkoholforbruk.

Farlig trend

Siv Skarstein, forsker ved OsloMet, bemerker i en forskningsrapport at risikoen for helseproblemer øker allerede ved moderat bruk av alkohol.

Hun peker på kombinasjonen av en aldrende befolkning og høyt alkoholforbruk som en farlig trend som kan føre til alvorlige helsemessige og sosiale lidelser samt store økonomiske kostnader.

I den svenske studien ble det funnet at risikoen for å utvikle hjerteflimmer økte med 20 prosent hos menn som drakk 4,8 standardenheter alkohol per uke, noe som tilsvarer litt under fem små glass vin.

Forskerne fant ingen tilsvarende sammenheng for kvinner.

De nye fellesnordiske kostholdsrådene skal være klare i slutten av juni.

Snart er rådene klare

Risikoen ved alkoholforbruk debatteres i forbindelse med de nye fellesnordiske kostholdsrådene. Her foreslår arbeidsgruppen at rådet til befolkningen er å unngå alkohol.

Jørgen Bramness, seniorforsker på rus ved FHI, bemerker at den svenske studien er bare én av mange som utforsker sammenhengen mellom alkohol og helse, og at det er viktig å ikke se på alkohol som helsebeskyttende.

– Det interessante er at mange tror alkohol er helsebeskyttende, men mer og mer avkrefter denne myten, sier Bramness til Nettavisen.

De fellesnordiske rådene skal være klare 20. juni.

Det er ennå ikke klart hva anbefalingen for alkohol blir for Norge, men Helsedirektoratet understreker at all bruk av alkohol er helseskadelig, og at det dermed ikke kan settes en trygg, øvre grense for alkoholinntak.