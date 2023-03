DNB hever renten med 0,25 prosentpoeng

NTB

DNB er første bank til å heve sine utlånsrenter etter at Norges Bank torsdag hevet renten med 0,25 prosentpoeng.

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet 23. mars, har DNB besluttet å øke renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarked i DNB i en børsmelding.

De nye rentesatsene vil gjelde fra 31. mars for nye boliglån og fra 28. mars for nye innskudd. For eksisterende lån og innskudd gjelder satsene fra 11. mai.

Førstegangskjøpere vil tilbys en rente på 4,14 prosent hos DNB.

Styringsrenten ble i forrige uke satt opp fra 2,75 til 3 prosent.