Disse planetene kan være lagd av vann

De to tvillingplanetene Kepler-138c og Kepler-138d (i grått) sirkler rundt en rød dverg. Målinger tyder på at de består av en veldig stor andel vann. (Illustrasjon: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI))

Ingrid Spilde - Forskning.no

Forskere har lenge trodd at det kan eksistere vann-verdener der ute. Nå har de trolig funnet to.

218 lysår unna, i stjernebildet Lyren, ligger den fremmede solen Kepler-138. Og rundt den suser flere planeter.

Planetene ble oppdaget allerede i 2014. Forskerne målte at to av planetene var litt større enn jorda. Slike planeter kalles ofte superjorder og antas å være lagd av metall og stein, slik som jorda.

Men nå har et team av forskere undersøkt nyere observasjoner av solsystemet der ute, gjort av romteleskopene Hubble og Spitzer.

Resultatene stemmer ikke med antagelsene.

For lette – og for tunge

Planetene Kepler-138c og Kepler-138d har rett og slett feil masse i forhold til størrelsen.

De er for lette til at det stemmer med modeller av stein- og metallplaneter. MenS samtidig er de for tunge til å passe med modellene for gassplaneter.

Så hvilke stoffer er lettere enn metall, men tyngre enn hydrogen og helium?

Caroline Piaulet fra University of Montreal i Canada og kollegaene hennes holder en knapp på vann. Dette stoffet er klart det vanligste materialet som kan passe med observasjonene langt der ute.

Kepler-138d sammenlignet med jorda. Mens havene på jorda er i gjennomsnitt under fire kilometer dype, kan Kepler-138d ha et 2.000 kilometer tykt lag av vann, over en fast kjerne. (Illustrasjon: Benoit Gougeon, Université de Montréal)

2000 kilometer med vann

Forskerne tror så mye som halvparten av volumet i disse planetene kan bestå av vann. Vi snakker om noe slik som et 2000 kilometer tykt lag av vann rundt en kjerne av silisium og jern.

Men det betyr likevel ikke at planetene er dekket av vannmasser som ligner havene på jorda. Kepler-138c og d går i bane ganske nær sola si, og temperaturen er trolig over kokepunktet.

Forskerne tror den har en tykk, tett atmosfære av vanndamp. Først under denne atmosfæren, der trykket er tilstrekkelig stort, kan du kanskje du finne flytende vann. Eller vann i en annen fase som kalles superkritisk fluid.

Ligner ismåner

Alle superjorder er altså ikke stein- og metallplaneter som jorda, skriver Piaulet og co Nature Astronomy.

Sammensetningen til de to Kepler-138-planetene ligner tvert imot mer på den du finner på ismåner som Europa eller Enceladus.

Det er ikke umulig at framtidige undersøkelser vil avsløre flere slike vannverdener i fremmede solsystemer, skriver forskerne.

Men det hører selvfølgelig med til historien at vannet på planetene ikke er observert eller målt direkte. Dermed kan man fortsatt ikke utelukke at noe annet enn vann kan forklare den karakteristiske tettheten på de to planetene rundt Kepler-138.

Referanse:

C. Piaulet, m. fl., Evidence for the volatile-rich composition of a 1.5-Earth-radius planet, Nature Astronomy, desember 2022. Sammendrag.

(Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no).