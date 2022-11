Russland kaller Polens ambassadør inn på teppet

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova. (Foto: Olga MALTSEVA / AFP)

NTB

Russlands utenriksdepartement kaller den polske ambassadøren inn på teppet etter at Polen sa at raketten som krevde to menneskeliv, trolig kom fra Ukraina.