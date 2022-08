Boligforsker: – Vi skal være glade for presset inn mot Oslo

Noe magisk skjer med folk i byene. De blir mer kreative der, mener boligforsker.

Siw Ellen Jakobsen - Forskning.no

Hovedstaden vår er veldig populær, tross høye boligpriser. Derfor tror ikke sjefen for et nasjonalt senter for boligforskning at prisene vil falle noe særlig i byen.