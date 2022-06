Eks-politimann: Millehaugen kan ha endret utseendet

– Han kan se ut som en annen person.

Det sier den tidligere politimannen Johnny Brenna til Dagbladet.

Han har selv erfaring med å spore opp den nå rømte dobbeltdrapsmannen.

Millehaugen forsvant også i 2000. Den gang var han borte i åtte måneder før han ble arrestert på nytt.

Har gått i dekning på ukjent sted i Norge eller utenlands

Ut i fra egen erfaring mener Brenna det kan bli svært krevende for politiet å få et gjennombrudd i letingen etter den etterlyste 53-åringen.

Stig Millehaugen forsvant for få dager siden da han ikke vendte tilbake til soningsanstalten i Trondheim etter endt permisjon.

Politiet mistenker at Millehaugen har hatt medhjelpere på utsiden av fengselet, og at han i løpet av de siste dagene har gått i dekning på ukjent sted i Norge eller utenlands.

Fakta om dommene mot etterlyste Stig Millehauge * Begikk ran mot flere postkontorer sommeren 1992 etter å først ha hadde rømt fra Berg kretsfengsel. * Ble i 1993 dømt til 17 års fengsel for å ha skutt og drept en fengselsbetjent i Sarpsborg fengsel året før. Han tvang også en annen fengselsbetjent til å kjøre seg til Oslo. Dagen etter meldte han seg til politiet. * I oktober 2000 stakk han av under permisjon og rømte sammen med kjæresten sin. Først åtte måneder senere ble han tatt. * I 2012 ble han dømt til 21 års forvaring for drapet på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed. En annen man ble dømt i samme sak for å ha bestilt drapet på gjenglederen. * Har hatt flere permisjoner tidligere, hvor han har returnert til avtalt tid, ifølge forsvareren. * Politiet har etterlyst Millehaugen både i Norge og internasjonalt etter at han ikke kom tilbake til Trondheim fengsel fra permisjon til avtalt tid klokken 15 onsdag ettermiddag. (Kilder: NTB, NRK, VG)

Den dobbeltdrapsdømte sonet en forvaringsdom på 21 års fengsel, men har flere ganger vært ute på permisjon slik reglene er i Norge.

– Ikke mye som skal til. Skjegg, parykk, joggeklær

Stig Millehaugen i rettsal 828 i 2011 der han sto tiltalt for overlagt drap på Young Guns-lederen Mohammed «Jeddi» Javed og for drapsforsøk mot hovedvitnet i saken.

Nå tror ekspolitimann Johnny Brenna det er sannsynlig at Millehaugen har gjort grep for å skjule sin identitet dersom han må bevege seg i det offentlige rom.

– Han kan se ut som en annen person. Ikke mye som skal til. Skjegg, parykk, joggeklær. Ting som gjør at du ikke lenger ser at han er det. Ved tidligere rømming har han endret utseende, forklarer Brenna til Dagbladet

Fire dager etter han forsvant har politiet gjennomført flere avhør, ransakinger og aksjoner mot mulige skjulested. Også svensk politi har gjennomført aksjoner etter konkrete tips.

Til tross for mange tips har politiet ennå ikke lykkes med å pågripe Millehaugen.

De siste sporene av den etterlyste 53-åringen er overvåkingsbilder på Oslo Sentralstasjon.

Da han forlot stasjonen til fots onsdag 1. juni klokken 14 var han iført mørke klær og bar han på en tung sekk. Han kom til Oslo med Flytoget etter å ha fløyet fra Værnes til Gardermoen.

For hver dag som går tror Brenna, ut i fra egen erfaring, at mulighetene for en pågripelse er betydelig redusert. Samtidig gjør den digitale hverdagen det vanskeligere å skjule spor.

Lørdag oppplyste politiet at de har mottatt mer enn 100 tips om den etterlyste 53-åringen. Han blir av flere regnet som en av Norges farligste kriminelle.

Politiet ber passasjerer på Norwegian-fly melde seg

Politiet ber nå passasjerer som befant seg om bord i samme Norwegian-fly som Stein Millehaugen om å melde seg. Flyet tok av fra Trondheim lufthavn Værnes onsdag 1. juni klokken 12.

– Hvis noen var passasjer på det flyet og tror de kan ha observasjoner av Millehaugen fra denne reisen, så ønsker vi at de tar kontakt med oss, sier politiinspektør Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt til VG.

Politiet opplyser at etterforskningen nå er over i en ny fase hvor fokuset er å bearbeide og analysere det materialet de allerede sitter på.