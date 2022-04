Ny yacht-trend: Grønn bølge på Blåmyra

GRØNNERE: Feadship Pure er en yacht med målsetting om å gjøre livet til sjøs grønnere, både med ye fremdriftsmetoder og muligheter for beplantning.

Siste nytt for eiere av superyachter som bor om bord er å anlegge hage, gjerne med vertikal urte-vegg til kokken.

BÅT: Pandemien har gjort at flere yacht-eiere tilbringer lengre tid om bord enn før, og enkelte har rett og slett flyttet på sjøen i påvente av bedre tider. Dette påvirker også trendene for hvordan yachtene utstyres og innredes, og en økende trend er egen hage på havet.

Grunnlegger og administrerende direktør for det Hamburg-baserte firmaet Yacht-Green Axel Massmann har bygget hager om bord i yachter på opp til 300 fot, og kommer med noen gode råd til de som vurderer å gjøre båtlivet grønnere.

Hvis du først skal ha hage om bord, anbefaler han å styre unna blomsterkasser og krukker, og heller la jungelen komme til deg.

FRISKERE: Ved å anlegge hage om bord, kan den bidra til et friskere inneklima som ofte preges av tørr luft fra aircondition-anlegget.

I et intervju med Robb Report beskriver han et scenario der yacht-hagen kommer til glede og nytte:

– Forestill deg at du står på dekk i Arktis, og studerer skjønnheten til et digert isfjell. Det er utrolig vakkert, men også bitende kaldt. Så du går direkte inn i din private hage med oliventrær, sitroner og lavendel. To klima møtes i en symbiose du aldri før har sett, er det ikke det fantastisk? Spør Massmann.

TIL KOKKKEN: Ved å dyrke urter i en vertikal hage-vegg, kan kokken om bord forsyne seg direkte av ferske råvarer.

En grønn lunge i yachten kan også hjelpe til med å gjøre luften i aircondition-anlegget friskere, og skape tydeligere skiller mellom de forskjellige avdelingene under dekk.

En del eiere har begynte å tilbringe månedsvis til sjøs, og det finnes ifølge Massmann gode muligheter for å dyrke egne grønnsaker og frukt på seilasen. På yachten «Sea Owl» dyrker visstnok kokkene egne urter i en vertikal vegg på soldekket, og hvorfor ikke forsøke seg på noen rader med vindruer? Det ville jo være passe eksotisk å kunne servere vin til maten som faktisk er dyrket om bord.

UTNYTTE PLASSEN: Det er ikke alltid like god plass om bord , men Yacht-Green kan tilpasse hager og utnytte plassen som med denne vertikale trappehagen.

Det ligger avanserte systemer bak en rad med tomater. Grunnlegger og direktør i Bannenberg & Rowell Dickie Bannenberg forteller at de nettopp leverte et hage-system på en yacht, med det formålet at den skulle kunne være selvforsynt med grønnsaker.

Ifølge Bannenberg krevde det inngående kjennskap til hydroponiske prinsipper og ekstra kursing av de ansatte om bord for å ivareta og drive systemet.

Dersom du er mer opptatt av at en hage skal bringe indre ro og harmoni, går det selvsagt an å bestille japansk inspirert Zen-hage med steiner og bonsai trær.

Det høres ikke så verst ut å innta frokosten med litt Zen og meditasjon før børsen åpner.