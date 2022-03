Kontrolløren gjorde store øyne da han åpnet bakdøren

Frank Williksen - Broom.no

Sofa-passasjerene skulle til Lillestrøm for å hente bil.

Vegvesenets kontrollører ser litt av hvert når de stopper biler for en nærmere sjekk langs veier over hele landet. Mye er bra, men dessverre er det også litt for mye som ikke er «etter boka». Det bekrefter kontrollrapportene, som blant annet viser at eksempelvis bremsefeil på tunge kjøretøy er en vanlig årsak til anmerkninger eller krav om reparasjon før videre kjøring.

Om vi holder oss til tungbiler, er det heller ikke helt uvanlig at man har med passasjerer ulovlig og uten sikring i køya i førerhuset.

– Å ha med for mange passasjerer er likevel noe som er mest vanlig i russebusser, forteller seniorinspektør Tor Jacobsen.

Han fikk seg likevel en skikkelig overraskelse da han forleden åpent bakdøren på en finsk varebil på kontrollplassen på Magnormoen, 150 meter inn på norsk side av grensen til Sverige.

Les også: Vogntoget stakk av - så oppdaget kontrollørene dette

– Normalt i Finland

– Der satt det to mann i en toseters sofa som var satt løst inn på gulvet i varebilen, så her var det ingen tvil: Gebyr på 3.000 kroner – og ringe etter taxi til de to passasjerene, forteller han til Broom.

I en løst plassert sofa finnes det selvsagt heller ikke sikringsutstyr som sikkerhetsbelter, så vi snakker om virkelig risikabel transport her.

– Ja, dette var jo direkte livsfarlig for de som satt der. Det er gode grunner til at slikt ikke er tillatt, fastslår han.

– Hva var reaksjonen til sjåføren?

– En av passasjerene meldte med en gang at dette var helt normalt i Finland.

(Saken fortsetter under bildet)

Det kan av og til by på overraskelser når Statens vegvesen stanser varebiler for kontroll. Ill.foto Foto: Statens vegvesen Les mer Lukk

– Ikke innafor

– Forandret det saken?

– Nei, det gjorde jo ikke det. Jeg ba ham om en skriftlig bekreftelse på det han sa, for vi tar alltid høyde for at det kan være forskjeller på lovgivning mellom forskjellige land. Dette er i så fall noe vi i visse tilfeller må ta hensyn til i henhold til den nordiske overenskomsten.



– Fikk du en slik bekreftelse?

– Jo, han kom jo med det aktuelle avsnittet fra finske bestemmelser, men det forandret selvsagt ingen ting. Det sto riktig nok at man kunne ha folk sittende bak, men bare dersom det fantes «fabrikkmontert sitteinnretning» med relevant sikringsutstyr.

– Så gebyret ble opprettholdt?

– Ja, å ha to mann sittende uten sikkerhetsbelter i en løs sofa i varerommet er ikke innafor, fastslår Tor Jacobsen.



Les også: Stoppet i kontroll - valgte å løfte 3.500 kilo for hånd

Mindre oppsiktsvekkende

– Hadde de kjørt langt?

– Ja, de hadde jo kjørt helt fra Finland, da, og målet var Lillestrøm, der de skulle hente en bil.

– Er slike former for persontransport noe dere ser ofte?

– Nei, det er det ikke. Det er uansett første gangen jeg har sett noen sitte i en sofa bak i en varebil etter mine 11 år med kontrollvirksomhet. Det hender rett som det er at det sitter for mange i en bil, men som regel er det noe mindre oppsiktsvekkende enn i dette tilfellet, slutter han.

Les også: Forsøkte å snike seg unna kontrollen - det hadde han god grunn til

Saken ble først publiser på Broom.no.