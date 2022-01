Sier ja til nytt takseringssystem for hytter

Silje Sundt Kvadsheim Finansavisen

Nesten alle instanser som har svart på høringen om forslaget til nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger er positive.

I høst sendte Finansdepartementet på høring et forslag til nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger i formuesskatten.

Forslaget består i å bytte ut de historiske formuesverdiene som benyttes på fritidsboliger i dag med et verdsettelsessystem der formuesverdiene av fritidsboliger beregnes årlig ved bruk av en sjablongmodell.

«Sjablongmodellen er basert på samme prinsipper som verdsettelsessystemet som i dag brukes for boligeiendom, men tar i bruk mer avansert teknologi i form av maskinlæring», heter det i høringsbrevet fra Finansdepartementet. Dette er en modell som har mange likhetstrekk med den modellen som verdsetter boliger i blant annet Oslo.

Kan få økt formuesverdi



Forslaget innebærer at mange hytter, først og fremst eldre med god beliggenhet, vil få kunne økt formuesverdi.

Høringsfristen gikk nylig ut, og en gjennomgang av svarene viser at nesten alle er positive til endringen. Eiendom Norge mener det er på høy tid, «da likningsverdisystemene for både bolig og fritidsbolig er utdaterte og har gitt vilkårlig verdivurdering i lang tid».

Advokatforeningen, Norges Eiendomsmeglerforbund, Revisorforeningen og Norges Hytteforbund er blant de mange som i hovedtrekk er positive til forslaget.

Økt skatt?

Noen er riktignok skeptiske til at det nye takseringssystemet vil medføre økt beskatning på sikt.

«Vi støtter også initiativet til å utvikle et nytt og bedre verdsettelsessystem for fritidsboliger. Imidlertid frykter vi at innføringen av et nytt system raskt vil innebære en betydelig skatteskjerpelse for den vanlige eier av fritidsbolig. Dette mener vi vil være svært negativt og noe vi advarer kraftig imot», skriver Huseierne i sitt høringssvar.

Norsk Hyttelag går enda lenger. «Norsk Hyttelag foreslår å fjerne formuesskatt på fritidsbolig i sin helhet. Da vil behovet for en maskinlæringsmodell for verdsettelse i formuesskatten bortfalle», heter det.

Verdsettelsesmodellen gjelder i utgangspunktet formuesverdi på bolig som grunnlag for formueskatt, men det naturlig å tenke seg at den samme verdien i fremtiden vil kunne bli brukt som grunnlag for eiendomsskatt, på samme måte som for eksempel i Oslo.