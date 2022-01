Fant gamle fiskekasselokk i vegger og tak

Silje Sundt Kvadsheim Finansavisen

Boligkjøpet i 2014 ble et mareritt da kjøperne oppdaget alt som var galt med boligen. Advokat Andreas Damsgård tviler på at den nye avhendingsloven gir færre konflikter.

I 2014 fant et par drømmeboligen i Nordland, og betalte 3,2 millioner kroner, 200.000 kroner over takst for eneboligen.

Umiddelbart etter overtagelse oppdaget paret at ikke alt var helt som det skulle. Den første reklamasjonen til eierskifteforsikringsselskapet Protector ble sendt tre dager etter overtagelse, der det ble påpekt monteringsfeil på elektrikerarbeid og sur lukt på badet.

To år senere sendte paret inn en langt mer spesifisert reklamasjon, der det ble trukket frem blant annet store feil ved det elektriske anlegget, manglende fuktsperrer og membran, fukt, råte og sopp. Da hadde paret også oppdaget hva den sure lukten paret oppdaget allerede ved overtagelse kom fra.

Det viste seg nemlig at som isolasjon i vegg og og tak var det brukt isopor i form av fiskekasselokk.

Rett før jul i fjor, mer enn syv år etter at paret overtok boligen, falt dommen. Lagmannsretten avgjorde at kjøpet ble hevet, og paret også fikk en erstatning. At selger hadde krysset av i egenerklæringsskjemaet på at han ikke var kjent med de mange feilene ved boligen var et av de avgjørende punktene.

Selger er «sterkt å bebreide» for feilopplysningene, og har «handlet grovt uaktsomt, uærlig eller for øvrig i strid med god tro», heter det i dommen.

Lovendring i år

Krangler av denne typen er langt fra unike. De seneste årene har det vært svært mange tvister mellom boligselger og boligkjøper, eierskifteforsikringsselskap og boligkjøper, og boligselgere som har fått regresskrav fra eierskifteforsikringsselskap. Fra 1.1.2022 ble Lov om avhending av fast eiendom endret på flere punkter.

– Lovendringene som er gjort nå er et forsøk på å dempe antall tvister, sier Andreas Damsgård, partner og advokat i Osloadvokatene.

– Blir det færre konflikter med de nye lovendringene?

– Nei, det tror jeg ikke. Det ligger i sakens natur at selgere vil forsøke å få boligen til å fremstå best mulig, og at kjøpere vil forsøke å få dekket utgifter de ikke regnet med da de så boligen på visning. Til tross for endringene i loven er det mye i loven som er litt upresist, og gir et stort rom for skjønn, sier han.

– Tvistene handler gjerne om hva som er feil, hvordan det skal utbedres og hva det skal koste, og det vil det nok gjøre i fremtiden også.

Ansvarsfraskrivelse

LES GRUNDIG: - Salgsoppgaven må leses fra perm til perm, råder Andreas Damsgård i Osloadvokatene boligkjøpere.

Likevel er det flere lovendringer som får betydning for boligselgere og boligkjøpere.

Den største lovendringen er at det ikke lenger er mulig å selge en bolig «som den er». Det er et begrep som har vært brukt i avhendingsloven tidligere, og også blir brukt i kjøpsloven.

– Men kjøper har vel alltid tidligere kunnet gå på selger dersom det har vært mangler, til tross for denne betegnelsen? Er det egentlig noen stor endring?

– Det er en stor endring. Et «som den er»-forbehold er i praksis en ansvarsfraskrivelse fra selger, som flytter en stor del av risikoen for feil og mangler over på kjøper. Ved at dette forbeholdet ikke lenger kan påberopes så lenge kjøper er en forbruker, vil selgeren i utgangspunktet bli ansvarlig for alle feil og mangler som det ikke er opplyst om. Dette stiller betydelig strengere krav til selgers opplysninger i salgssituasjonen.

Tilstandsrapport

– En annen forskjell er at det i den nye forskriften til loven stilles krav til at en takstmann har utarbeidet en tilstandsrapport, som er langt mer grundig enn de tidligere takstrapportene, sier Damsgård.

– Her må takstmann gjøre undersøkelser, som for eksempel borre et hull i veggen for å sjekke for fukt. Det er også krav til at takstmann formidler resultatet av sine undersøkelser på en tydelig og forbrukervennlig måte. Jeg har sett noen av de nye tilstandsrapportene, og de er svært omfattende og veldig detaljerte. Dermed bør det være langt færre uoppdagede mangler når det er gjennomført en slik tilstandsvurdering, sier han.

– Kan boligkjøperen gå på takstmannen, dersom det likevel er mangler ved boligen?

– Dersom det er mangler ved boligen kan kjøper velge å gå på takstmann dersom det er mangler knyttet til hans eller hennes arbeid, men det er mest praktisk å rette et krav mot selger. Selger identifiseres med feil som gjøres av både megler og takstmann, så kjøper kan forholde seg til selger dersom det oppdages mangler. Selger på sin side har mulighet til å rette regresskrav mot en av disse, dersom de er ansvarlig for mangelen.

Konkretisering

Med lovendringene er det blitt konkretisert hva som blir sett på som en mangel.

– Et eksempel på det er boligareal, som det er en del konflikter om. Nå er det slått fast at et avvik på mer en 2 prosent av arealet, så fremt det utgjør minst en kvadratmeter, er en mangel, sier han.

– Det konkretiseres også hvor stort noe må være for å bli sett på som en mangel, da mangler eller feil som takseres til under 10.000 kroner ikke blir sett på som en mangel, og kan tilnærmet regnes som kjøpers «egenandel».

Det betyr ikke at alt alle ting kjøperen er misfornøyd med er en mangel.

– En brukt bolig er nettopp det - brukt, så den har selvfølgelig slitasje uten at det blir sett på som en mangel.

– I praksis er dette de samme grensene som har vært rettspraksis de seneste årene. For eksempel er grensen på 10.000 kroner satt fordi det blir ansett at kostnader på under 10.000 kroner ikke har virket inn på kjøpet og prisen av boligen.

For en som jobber med slike tvister er det altså lite nytt i disse grensene, men det er nok lettere for kjøpere og selgere å se hva som faktisk er praksis.

– Lovendringene bidrar på denne måten til å styrke kjøpers posisjon, mens det stilles strengere krav til selger.

Fortell om alt

– Tror du det vil påvirke bruken av boligselger- og boligkjøperforsikringer?

– Jeg tror ikke det, det vil nok fortsatt være et marked for det, ved at det nå stilles større krav til takstmann. Selv om selger, og da også boligselgerforsikringen, har et større ansvar for mangler, blir dette balansert ut av at de totale opplysningene om eiendommen er mer omfattende ved salget.

– Hva er det viktig for boligselger å passe på etter disse lovendringene?

– Boligselger bør, nå som før, opplyse om alt man vet om boligen. Det er også viktig å sette seg inn i den omfattende dokumentasjonen som er utarbeidet av takstmannen, og være kjent med det som står der, sier han.

– Kjøperne vil med lovendringene oppleve å få en mye mer grundig tilstandsrapport. Det soleklare rådet er å lese alt som står der veldig nøye. Salgsoppgaven må leses fra perm til perm, sier Damsgård.