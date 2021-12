Durek Verrett er alvorlig syk, hevder Se og Hør

Prinsesse Märtha Louise' kjæreste Durek Verrett (47) skal lide av en alvorlig nyresykdom.

Det er kjendisbladet Se og Hør som fredag omtaler det som skal være Durek Verrettss hittil ukjente sykdom.

Som følge av den alvorlige nyresykdommen, trenger den selverklærte sjamanen dialysebehandling mellom tre og fem ganger i uken, ifølge bladet.

47-åringen skal ha blitt sett inn og ut av DaVita Dialysis Center i Santa Monica flere ganger. Dette ligger ikke langt Beverly Hills, hvor Durek er bosatt.

– Må ha dialyse flere ganger hver eneste uke

– Durek må ha dialyse flere ganger hver eneste uke, og kan dermed ikke reise langt. Det er bakgrunnen for at Märtha har reist over Atlanteren hver gang paret har møtt hverandre i det siste, forteller en av bladets kilder.

I 2019, kort tid etter at prinsesse Märtha Louise bekreftet forholdet til Durek Verrett, omtalte Nettavisen sjamanens helseproblemer.

Samlet inn 200.000 kroner til egen nyretransplantasjon

Avisen skrev den gang om hvordan Verrett hadde samlet inn 200.000 kroner til sin egen nyretransplantasjon.

Se og Hør har skal ha møtt Durek flere ganger i USA, men han skal ikke ha ønsket å gi noen kommentar.

Durek har selv ikke kommentert noe om sykdommen tidligere, eller at han går til behandling.