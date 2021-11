Plutselig ser Lars Christian rett i fronten på traileren

Vegard Møller Johnsen/Broom.no

– Jeg kjente på dødsangsten.

Det startet som en vanlig tur til jobben. Lars Christian Nygaardstrand (35) bor i Oslo og kjører sin elektriske Tesla Model 3 inn på trefeltsveien på E6. Først kjører han i kollektivfeltet – og deretter inn i midterste fil.

Men plutselig merker han et rykk i bilen – og i løpet av et par sekunder er den rutinemessige turen forvandlet til et drama.

En trailer som kommer kjørende bakfra treffer det bakre hjørnet på Lars Christians Tesla i det den legger seg inn i samme fil.

I møte med den mye større og tyngre traileren er det rått parti. På et øyeblikk slenges elbilen rundt og ender opp på tvers foran lastebilen.

– Det var som å sitte i en tekopp på tivoli. Jeg opplevde det som absurd, forteller Lars Christian.

Han skjønner først ikke hva som skjer. Men når han ser ut av sidevinduet sitt, ser han rett inn i grillen på traileren som har truffet ham.

De kjører bortover E6 i 80 km/t.

Kjører videre

En skulle kanskje tro at et slik sammenstøt ville føre til at sjåføren av vogntoget bremser ned umiddelbart. Men sekundene tikker i vei, uten at traileren viser tegn til å ville stoppe. Nå er gode råd dyre.

Lars Christian prøver å tute. Ingen respons. Rundt 20 sekunder går, mens Teslaen skyves bortover motorveien.

– Man kjenner litt på dødsangsten. Men til slutt gir jeg gass for å lirke meg løs, og kommer meg etter hvert rundt hjørnet og fri.

Når han kommer seg løs, ser han at trafikk bak har bremset og holder god avstand. De har i alle fall fått med seg hva som har skjedd.

Politiet var raskt på plass etter da Tesla Model 3-en ble påkjørt av den polske traileren.

Fortvilet

Nå stopper også traileren. Sjåføren kommer ut og er ganske fortvilet. Det er en mann i 20-årene fra Polen. Politiet er raskt på plass, og snakker med ham. Til politiet forklarer han at han ikke har sett bilen eller merket sammenstøtet.

– Men han hadde begrensede engelskkunnskaper, så vi får ikke snakket så mye om detaljene, forteller Lars Christian.

Ulykken skjedde i sommer – og sjåføren som traff bilen ble anmeldt.

– Men saken ble henlagt fordi det er ukjent gjerningsmann. Det er jo litt spesielt, siden politiet faktisk snakket med ham på stedet rett etter at det skjedde.

Kostbar reparasjon

Teslaen som ble kjøpt i 2019 måtte naturligvis inn til en større reparasjon etter uhellet. 12 uker skulle det ta, før den var klar. Da var verkstedregningen på 140.000 kroner.

– Det er ikke avgjort noe rundt skyldspørsmålet, enda. Trailersjåføren har et utenlandsk forsikringsselskap – så jeg ble forklart at det ville ta lang tid. Foreløpig har jeg altså ikke fått vite noe mer.

I etterkant har Lars Christian fått en del meldinger fra vogntog-miljøet.

– Flere handlet om at jeg burde lese meg opp på blindsone-regler. Det blir nok litt ekstra henvendelser, på grunn av bilen min, av typen "frekk Tesla-sjåfør vet ikke hva han snakker om". Jeg har egentlig ignorert de fleste. Jeg var altså på plass i fila først. Han hadde god tid til å se meg.

35-åringer håper uansett at det snart kommer en avgjørelse i saken.

Tesla utsatt

Det ble ingen personskader på noen i bilen – men det ble omfattende skader.

Nylig hadde vi i Broom en artikkel om en nesten identisk situasjon i USA. Der var det også en Tesla Model 3 som ble påkjørt.

– Tror du det er tilfeldig at noe nesten identisk har skjedd med samme bil?

– Jeg ble vel ikke helt overrasket over at det har skjedd andre steder, også. Med Tesla er det jo kamera over alt, så da blir det lettere å dokumentere. Dermed blir det fort mer oppmerksomhet rundt det. Også er det jo fortsatt sånn at hvis det handler om Tesla, så nevnes det spesielt i omtalene.

– Er du redd for at noe slik skal skje igjen?

– Nei, jeg håper dette var nok dramatikk for min del. Jeg er imidlertid glad for at jeg satt i akkurat denne bilen når noe slikt først skulle skje. Episoden har gjort meg tryggere på at dette er en sikker bil.

– Pass på blindsonen

Dag Kristian Hæhre, trafikklærer.

Dag Kristian Hæhre, trafikklærer ved Hæhre Trafikkskole AS, understreker at man må være forsiktig i forbindelse med forbikjøringer av trailere.

– Det er store blindsoner. Ikke minst på høyre side. I dette tilfellet er det lov å kjøre forbi på høyre side, siden det er kollektivfeltet. Men det er lurt å være ekstra forsiktig.

Hæhre påpeker også at det er den som skifter fil som har vikeplikt.

– I dette tilfellet er det traileren som kommer inn i fila som Teslaen allerede ligger i.

– Enhver lastebilsjåførs store mareritt

Norsk Lastebileierforbund (NLF) kan ikke kommentere denne hendelsen spesifikt, men på generelt grunnlag uttaler administrerende direktør Geir A. Mo følgende:

– Alle sjåfører, uansett størrelse på bilen, er klar over at lastebilen har store blindsoner. Det er enhver lastebilsjåførs store mareritt å få en personbil eller person i sin blindsone. Når det skjer har en ikke sjanse til å se hva som ligger der. En er derfor helt avhengig av at andre sjåfører på veien tar hensyn og følger med når varsel om filskifte gis.

– Leker med livet

I tillegg påpeker Mo at det er ekstremt viktig at personbiler ikke legger seg inn rett foran lastebilen når de kjører forbi. Konsekvensene av å gjøre det kan være skjebnesvangre.

– Vi ser eksempler på at personbilisten skal «straffe» lastebilsjåførene ved å legge seg rett foran og så bremse ned. De leker med livet sitt dessverre. Å bråbremse 50 tonn er ikke gjort i en håndvending – en trenger mye lenger tid enn en personbil. Når en i tillegg kanskje heller ikke ser bilen foran er det dessverre oppskriften på en ulykke som kan få katastrofale følger for personbilen.

– Bør holde seg i høyre fil

Mo er også enig med Hæhre, at lastebiler i utgangspunktet skal holde seg i høyre fil.

– Generelt bør de holde seg i høyre fil. De kan uansett ikke kjøre fortere enn 80 km/t og har sjeldent behov for å skifte fil. Men hvis de gjør det må de være ekstra årvåkne, varsle i god tid og være svært forsiktige.

– Vær ekstra oppmerksom på utenlandske lastebiler

Han understreker at teknologiutviklingen heldigvis hjelper til, ved at det kommer flere kameraer og blindsone-varslere som hjelper sjåførene å holde oversikten.

– Det er imidlertid sjelden øst-europeiske lastebiler har mer utstyr enn de må ha. Et generelt råd til personbilister er å holde ekstra god avstand og følge ekstra godt med når en kjører nær en lastebil, og særlig hvis det er en utenlandsk eller østeuropeisk lastebil, oppfordrer Mo.

Han vil ikke uttale seg om hvorvidt det er mulig å oppdage at du har en bil stående på tvers foran traileren på motorveien.

At man ikke ser den er helt reelt. Men hvorvidt du merker den vil være avhengig av mange forhold, som fart, støy, størrelse på bilen, hvordan du treffer den og underlaget. Så det vil jeg ikke spekulere i.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no